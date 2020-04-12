Çarpıcı iddia! 'Haziran için söz kestiler'

Peki, futbolun zirvesi olan FIFA ve UEFA’nın toplam geliri ne kadar? Kulüplere maddi yardım yapacağını açıklayan FIFA’nın toplam geliri yaklaşık 4.5 milyar euro. Bunun 2 milyar euroluk kısmı FIFA’nın kasasında bulunan nakit rezervi. FIFA da bu rezervi kullanarak hükümetlerin pandemide kuruluşları ve insanları koruduğu gibi, kulüpleri korumak istiyor. Bu kaynağı kullanmak için FIFA yönetim kurulundan gelecek onay bekleniyor.