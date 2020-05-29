Caner Erkin ve İrfan Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak açıkladı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları gündemden düşmeyen Caner Erkin ve sarı-lacivertlilerin en önemli transfer hedeflerinden olan Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci'nin menajerleri Batur Altıparmak, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.
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Röportaj: Uğur Yapıcı
Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci’nin menajeri Batur Altıparmak, Spor Arena’ya Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin son durumlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Batur Altıparmak’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:
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İrfan Can Kahveci için İspanya basınında Sevilla iddiaları var, son durumu nedir?
Bu haberler İspanya’dan değil Türkiye’den çıkıyor ama İspanyol basını da kullanıyor. İrfan Can’ın iddia edildiği gibi ‘yurt dışı takımlarının teklifleriyle ilgilenmiyorum’ sözleri de asparagas.
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Başakşehir satışını onaylarsa öncelik Avrupa mı Fenerbahçe mi ?
Avrupa’dan bir ekip 6 milyon euro verir Fenerbahçe 8 milyon euro teklif eder ve Başakşehir de konuyla ilgili bize danışırsa fikrimizi söyleriz ama bizim İrfan Can için düşüncemiz her zaman iyi bir takımsa ve imkanları varsa Avrupa’da oynaması.
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"Bizim 2010’dan beri yapmak istediğimiz oyuncularımızın Avrupa’ya gitmesi, Türkiye’de yetişmiş ve yurt dışına gitmiş 32 transfer var bunların 13 tanesini biz gerçekleştirmişiz."
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Caner Erkin’in 88 numaralı paylaşımı Beşiktaş lehine yorumlandı, ne dersiniz?
O paylaşımda bir anlam aramayalım Fenerbahçe’de oynarken de aynısını yapmıştı.
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Caner Erkin için önceliğiniz Beşiktaş mı?
Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs’ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor. Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş’ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz.
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"Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım. Biz her zaman böyle yaptık, zamanında Mehmet Topal için de öncelikle Fenerbahçe’yi beklemiştik."
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Beşiktaş’ın Caner Erkin gibi sözleşmesi biten oyuncularına yeni sezonda 250 bin Euro garanti maaş üzerinden bonuslar teklif edeceği iddia ediliyor. Bu rakamları nasıl karşılıyorsunuz?
Bu haberler nereden nasıl çıkıyor bilmiyorum, 250 bin euroluk teklif tamamen asparagas olduğu için yorum yapmaya bile gerek duymuyorum.
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"Beşiktaş’ın bu rakamları teklif edeceğini hiç düşünmüyorum çok net söyleyebilirim, lig biter herkes ne olduğunu görür. "
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'Caner Erkin Fenerbahçe forması giyebilir ancak...'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat, son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı