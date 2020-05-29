Caner Erkin ve İrfan Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir satışını onaylarsa öncelik Avrupa mı Fenerbahçe mi ? Avrupa’dan bir ekip 6 milyon euro verir Fenerbahçe 8 milyon euro teklif eder ve Başakşehir de konuyla ilgili bize danışırsa fikrimizi söyleriz ama bizim İrfan Can için düşüncemiz her zaman iyi bir takımsa ve imkanları varsa Avrupa’da oynaması.