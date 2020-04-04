Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! "3 büyüklerden teklif aldım"

"ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİM" "Bu sezon Maguire'ın satılmasından sonra çok şükür şans geldi. Hocamız, stoper alınmayacağını ve bana şans vereceğini söyledi. Ben de bu şansı iyi değerlendirdim, takım olarak da iyi performans sergiledik.Sezon başı o gittikten sonra yerine oynamak baskılıydı. Dünyanın en pahalı stoperi ve takımınız size güvendiği için stoper almıyor. 80 milyon pound'a transfer olan birinin yerine oynuyorsunuz."