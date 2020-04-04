Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! "3 büyüklerden teklif aldım"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü; takımı, performansı ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle alakalı açıklamalar yaptı.
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Premier Lig'de 53 puanla üçüncü sırada yer alan Leicester City'nin başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar; lig, FA Cup ve EFL Cup olmak üzere toplam 35 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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Bu yıl gösterdiği başarılı performans sebebiyle takımının değişmez 11 oyuncusu olan Çağlar'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
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"SALGINI EN KÜÇÜK HAZARLA ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"
"Salgından dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakalananlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah, kurallara uyup, en düşük hasarla atlatacağımıza inanıyorum."
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"HOCAMIZ ŞANS VERDİ..."
"Hocamız bana 'Şans sende.' dedi. Ben de bu şansı iyi değerlendirdim. Bireysel olarak iyi performans sergiledim. Takım olarak da iyiydik. Çok şükür sıkıntı olmadı."
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"ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİM"
"Bu sezon Maguire'ın satılmasından sonra çok şükür şans geldi. Hocamız, stoper alınmayacağını ve bana şans vereceğini söyledi. Ben de bu şansı iyi değerlendirdim, takım olarak da iyi performans sergiledik.Sezon başı o gittikten sonra yerine oynamak baskılıydı. Dünyanın en pahalı stoperi ve takımınız size güvendiği için stoper almıyor. 80 milyon pound'a transfer olan birinin yerine oynuyorsunuz."
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"İLK YILIMI ÖĞRENEREK GEÇİRDİM"
"Premier Lig biraz daha farklı. İlk gittiğimde biraz geç transfer oldum, sakatlığım vardı, takıma alışmam lazımdı. İlk yılım önümdekileri izleyerek, onlardan bir şeyler öğrenerek geçti."
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"Konsol oyunlarında oynattığım oyuncularla oynuyorum şu an. Onlarla aynı seviyede olduğunuzu hissettiğiniz anda, ekstra bir zorluk olmuyor."
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"ÖZ GÜVEN SERİYİ GETİRDİ"
''Ligde çok iyi futbolcular var. Benim şansım, biz de takım olarak bu sene iyi işler yaptık. 9-10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bizim gibi genç oyuncular için de motivasyon kaynağı oldu. Öz güven olunca seri de geldi."
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"İNŞALLAH SALGIN BİR AN ÖNCE BİTER"
"İnşallah bu salgının en hızlı şekilde ilaçları, kontrolü bulunur. İnsanlık sistemine döner. Biz yeşil sahalara döneriz, herkes sevdiği işi yapmaya devam eder. En önemlisi kurallara uymamız, evde kendimize iyi bakmamız."
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MERİH'LE YAKALADIĞI UYUM
"İkimiz aynı karakterde olsak, bu kadar başarılı olamazdık. O benim eksiğimi kapatıyor, ben onun eksiğini kapatıyorum."
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"HEP AYNI SEVİYEDE OLMALISINIZ"
Şu an Evans'la oynuyorum. John Evans, geri 4'lüyü toplayan lider stoper. 12 senedir Premier Lig'de, 9 yılı M. United'da geçmiş. Onun faydası çok oluyor, ondan çok şey öğreniyoruz. Şu an iyi gidiyoruz ama önemli olan bunu devam ettirebilmek. 30 maç oynadım ama bunu üç haneli sayılara çıkarmak önemli. Kariyeriniz boyunca aynı seviyede olmak çok önemli."
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"3 BÜYÜKLERDEN TEKLİF ALDIM"
"Freiburg'a gitmeden önce 3 büyüklerden teklif almıştım. 19 yaşındaydım. İstanbul bana daha cazip geliyordu. TFF 1. Lig'den Bundesliga'ya gitmek çok riskliydi ancak ben şansımı denemek istedim. Hiçbir zaman da karamsarlığa kapılmadım."