Çağlar Söyüncü'den Galatasaray ve Beşiktaş transfer itirafı!

'BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TEKLİF YAPTI' Beşiktaş ve Galatasaray bana teklif yaptı. Sonra Freiburg araya girdi, çok mütevazı bir takımlardı. Genç oyunculara çok önem veriyorlardı, ben de bu yüzden onları seçtim.