Büyük yıkım! İkisi birden...

İspanya Kral Kupası'nda dün akşam iki favori takım birden kupaya veda etti.
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La Liga'da şampiyonluk için de birbirleriyle yarışan Real Madrid ve Barcelona kupada ise büyük şok yaşadı.
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La Liga lideri Real Madrid sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.
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Santiago Bernabeu'da oynanan maçın ilk golü 22. dakikada Ödegaard ile konuk ekipten geldi.
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Konuk ekip 54 ve 56. dakikada Isak'ın kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi.
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Real Madrid 59. dakikada Brezilyalı yıldızı Marcelo ile farkı 2'ye çıkardı.
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Real tam umutlanacakken, 69. dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle Sociedad farkı yeniden 3'e çıkardı: 1-4
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Real Madrid 79. dakikada Vinicius Junior ile yeniden umutlandı.
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Ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Nacho ile bulduğu gol ise sonucu değil sadece skoru değiştirmeye yaradı.
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Real Sociedad dev rakibi Real Madrid'i hem de deplasmanda deplasmanda 4-3 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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Karşılaşma sonrasında Real Madrid cephesinde büyük üzüntü ve şaşkınlık vardı.
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Madrid'li futbolcular maç sonunda uzun süre kendilerine gelemedi.
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Real Sociedad'lı futbolcular ise Madrid taraftarlarının yenilgi sonrası tribünleri boşalttığı Bernabeu stadında galibiyeti kutladı.
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Sociedadlı futbolcular kendilerini desteklemeyen gelen az sayıda taraftarıyla sevincini paylaştı.
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Gecenin diğer maçında ise Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.
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San Mames'te oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Athletico uzatma dakikalarında attığı golle maçtan galibiyetle ayrıldı.
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Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye Inaki Williams çıktı ve takımını Barcelona karşısında galibiyete taşıyarak, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseltti.
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Barcelona cephesinde hafta içinde Sportif direktör Eric Abidal ile polemik yaşayan Messi maçta etkili olamadı.
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Barcelona'nın kısa süre önce göre getirdiği teknik direktör Quique Setién ise Katalan ekibinin başındaki 6. maçında 2. yenilgisini aldı.61 yaşındaki teknik adam Barça'nın başında ilk yenilgisini ligin 21. haftasında Valencia deplasmanında almıştı.