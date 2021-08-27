Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar pek çok organizasyonda başarı elde eden Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye adına altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırdı. Peki, Milli Boksör Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
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Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi. Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkarak galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
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BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu