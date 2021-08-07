Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi

Zirve yolculuğu 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile başladı. Takip eden dönemde bunun yanında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası gibi organizasyonlarda elde ettiği zaferlerle birlikte toplam 8 altın madalya ekledi. Yolun uzantısı onu Tokyo'ya kadar getirdi. Sürmeneli daha önce Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.