Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazarak altın madalyanın sahibi oldu. Final maçında Çinli rakibi Hong Gu ile karşılaşan Busenaz Sürmeneli Türkiye'yi gururlandırdı. Tarihi mücadeleyi kazanan ve büyük sevinç yaşayan Busenaz Sürmeneli, Mete Gazoz'un ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ikinci sporcumuz oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü. Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.
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Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Busenaz Sürmeneli, Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli bu spora boks antrenörü olan eniştesinin yanında başladı.
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Zirve yolculuğu 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile başladı. Takip eden dönemde bunun yanında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası gibi organizasyonlarda elde ettiği zaferlerle birlikte toplam 8 altın madalya ekledi. Yolun uzantısı onu Tokyo'ya kadar getirdi. Sürmeneli daha önce Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.