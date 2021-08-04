Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Olimpiyat final maçları ne zaman? İşte heyecan dolu müsabakaların tarihi
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Çin Taipeisi'nden(Tayvan) Hsiao-Wen Huang'ı yenerek finale yükseldi. Bir diğer boksörümüz Busenaz Sürmeneli ise 69 kiloda Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi. Bu gelişme sonrası iki milli yıldızın maç tarihleri merak konusu oldu. Peki, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin Olimpiyat final maçları ne zaman?
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1
Tokyo 2020'de finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, bu başarıya ulaşan ilk kadın boksörümüz olarak tarihe geçti. Busenaz Sürmeneli ise bu başarıya ulaşan ikinci kadın sporcumuz oldu. İşte, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Olimpiyat final maçları hakkında bilgi...
2
BUSENAZ ÇAKIROĞLU'NUN MAÇI NE ZAMAN?
Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.
Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.
Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.
3
BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN MAÇI NE ZAMAN?
Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin finaldeki rakibi Çinli Hong Gu oldu.
Çinli sporcu, ABD'li Oshae Jones'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Çinli Hong Gu'nun iki Asya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği bulunuyor.
Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.