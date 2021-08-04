Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Olimpiyat final maçları ne zaman? İşte heyecan dolu müsabakaların tarihi

BUSENAZ ÇAKIROĞLU'NUN MAÇI NE ZAMAN? Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.



Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.



Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.



