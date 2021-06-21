Burak Elmas kimdir nereli? İşte, Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın listesi ve vaatleri

BURAK ELMAS VAATLERİ Galatasaray'da seçimli olağanüstü genel kurulunda oyların 1541'ini alan Burak Elmas, 38. başkan oldu. Sarı kırmızılılarda 3 yıl boyunca görev yapacak Burak Elmas, kulüple ilgili projelerini Spor Arena'ya anlatmıştı.



“YÖNETİM FATİH TERİM İLE İLGİLİ GEREĞİNİ YAPSIN”



Futbolcu sözleşmeleri, transfer çalışmaları ve yeni sezon yapılanmasıyla ilgili sorunların önüne geçmek için geçiş sürecinde Fatih Terim’e yetki verilmesiyle ilgili bir çağrıda bulundunuz. Karşılık alabildiniz mi?



Bu konuyla ilgili Galatasaray yönetimi ve sayın başkana bir yazı yazdım ama karşılık alamadım. Seçim ortamının ve maalesef iktidar mücadelesinin Galatasaray’ın gelecek sezonuna ve yapılanmasına zarar vermemesi için hepimizin çok güvendiği, camiamızın en önemli futbol aklı olan Fatih Terim’e yetki verilmesini teklif ettim. Yönetim kurulundan bir açıklama gelmedi, sanırım maalesef böyle devam edecekler. Fatih Terim bir transfer listesi verdi mi, oyuncu kontratlarıyla ilgili bir çalışma var mı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz ve Galatasaraylılar olarak çok kaygılıyız. Bize bildirmelerine gerek yok gereğini yapsınlar yeterli.



Tüm başkan adayları Fatih Terim ile yola devam etmek istediğini belirtiyor, Fatih Terim bir dayanak noktası mı?



Fatih Terim; Galatasaray’da kaptanlık yapmış, futbolu Galatasaray’da bırakmış, teknik direktör olmuş ve sayısız başarıya imza atmış bir divan üyesi. Camiada böyle bir futbol aklının olması kulübümüz için çok büyük bir rekabetçi avantaj. Diğer kulüpler bu durumu yaratmaya çalışırken bizim elimizde böyle bir avantaj var. Diğer başkan adaylarının da böyle düşünmesi çok doğal ve bence doğru. Benim için ayrıca önemli çünkü biz beraber çalıştık ve hocayla çalışmayı arzu ediyorum.



“FATİH TERİM DÜKKANIN SAHİBİ DİYE BOŞUNA DEMİYORUZ…”



Seçilirseniz futbol takımının yapılanması ve şampiyonlar ligi ön elemeleri için nasıl bir aksiyon alacaksınız?



Fatih hocayla konuşma olanağımız olmadı ama dışardan kendi gördüğümüz resim dahilinde alternatif senaryolar ve alternatif oyuncular konusunda ekibimiz içerisinde birtakım çalışmalar yaptık. Görev bize verilirse ertesi gün hocayla oturup yaptığımız çalışmaları paylaşıp onun ne istediğini ve kendi tespitlerini dinleyip ortak bir strateji oluşturacağız. Fatih hocayı tanıyorsam muhakkak bazı çalışmalar ve hazırlıklar yapmıştır, hoca dükkanın sahibi diye boşuna demiyoruz. Bizim Fatih Terim ile olan toplantılarımız beş gün sürmez, 6-7 saatlik bir toplantıda hedef oyuncular ve hedef bölgeler belirlenir ve herkes işini yapmak için çalışmaya başlar. Bu süreç bizde müthiş bir iletişimle gider çünkü bu toplantılarda iletişim çok önemli.



Transfer görüşmeleri yaptınız mı?



Galatasaray’da resmi bir yönetim kurulu varken oyuncular ve menajerlerle görüşme yapmak bize yakışmaz ama çalışmalarımız var.



“BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI TEKRAR KONUŞACAĞIZ, RAKİPLERİMİZ ÖDÜLLENDİRİLİYOR”



Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı mali disiplin zorunluluğu var, futbol takım bütçesini ne kadar planlıyorsunuz?



Bankalar Birliği anlaşmasının dokuz yıllık bir süresi var. En baştaki beş senelik anlaşmanın Galatasaray’ı tehlikeye atacağını düşündüğüm için karşı çıktık nitekim kulüp borcun faizini bile ödeyemedi maalesef. Tekrar dokuz senelik bir anlaşma imzalandı, karşı çıktığım anlaşmanın süresi ve yine tüzüğümüze göre genel kurula getirilmesi gereken böylesine borç yapılandırma anlaşmasının genel kurula danışmadan imzalanmasıydı. Bu anlaşma Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının önümüzdeki dokuz yıl boyunca nasıl yönetileceği konusunda taahhütler içeriyor. Maalesef böyle bir anlaşma kulübün gerçek sahipleri genel kurul üyeleriyle paylaşılmadan imzalandı. Diğer konuysa iki yıllık ödemesiz bir dönem veriliyor, bu dönem sonunda tüm gelirlerinizin yüzde 50’si Bankalar Birliği tarafından borç ödemesi için kullanılıyor. Bunun anlamı bütün giderlerinizi yüzde 50 düşürün demek.



Yeni gelir yaratsanız bile yüzde 50’si yine gidiyor. Bu anlaşmanın tekrar masaya yatırılması gerekiyor ve yapacağız. Çünkü bizden daha çok borçlu rakiplerimizden de yüzde 50 kesilirken Galatasaray’dan da aynı oran kesiliyor. Onlar dokuz senede borçlarını ödeyecekken biz belki 6.5-7 senede borçları ödeyecek duruma geleceğiz ama şu anki durumda bizden daha çok borcu olanlar ödüllendiriliyor ve eşit rekabet hakkı veriliyor, bunu konuşmamız lazım.



Galatasaray’da futbol şubesinin gideri 60 milyon Euro seviyesinde ve bunun yarıya inme mecburiyeti var. Ama bu durum başarıdan uzaklaşacağız anlamına gelmiyor, bugün doğru kararlar alınarak, iyi stratejiyle yönetilen Ajax ve Atalanta gibi Avrupa takımları 25-30 milyon Euro bütçelerle Şampiyonlar Ligi’nde çok başarılı sonuçlar alabiliyorlar. Bizim bu borç sarmalından kurtulmamız gerekiyor, Falcao örneğinde olduğu gibi yöneticilerin kişisel popülaritesi için gelecekte ödeyemeyeceğimiz maaşları vermememiz lazım. Galatasaray şu anki sorunlarından çok hızlı ve başarılı şekilde çıkabilir, Fatih hocanın bu resmin içinde olması büyük avantajdır. Fortuna Sittard kulübünün sahibi Işıtan Gün de ekibimizin bir parçası, Avrupa’da altyapıdan en çok oyuncu yetiştiren Hollanda ve Belçika’daki sistemleri çok iyi biliyor. Ondaki bilgi birikimi ve Fatih hocanın tecrübesiyle büyük bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum.



“FUTBOLDAN BEN SORUMLU OLACAĞIM”



Futboldan ben sorumlu olacağım, geçmişte futbol şubesinde çalıştım ve bir şekilde Fatih hocanın üzerindeki yükü almamız lazım. Fatih Terim’e o kadar fazla yük yüklendi ve o kadar yalnız bırakıldı ki saha içine bazen konsantre olamadı. Teknik direktöre rahat çalışma ortamı sağlamak yönetim kurullarının görevidir ve bu bir takım işidir.



“YURT DIŞINDA ÜÇ PİLOT TAKIMLA PRENSİPTE ANLAŞTIK”



Listenizdeki Işıtan Gün Fortuna Sittard’ın sahibi, Hollanda kulüpleriyle bir iş birliği doğabilir mi?



Sadece Fortuna Sittard değil, sevgili Işıtan Gün’ün yürüttüğü görüşmeler var ve üç tane pilot takımla prensip anlaşması yaptık. Birisi altyapı, ikisi A takım üzerine bir futbol ağı için anlaştık oradan çok ciddi faydalanacağız.



“KEMERBURGAZ TESİSLERİNİ 25 İLE 28 AYDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ”



Kemerburgaz Tesisleri, basketbol salon projesi ve Galatasaray Adası ile ilgili çalışmalarınız nedir?



Galatasaray bu dönemde gayrimenkul yatırımları yapmak zorunda ve onun için bu konuda çok tecrübeli arkadaşlarımız Özen Kuzu ve Ozan Şener listemizde. Kemerburgaz projesini çok detaylı çalıştık ve bir an önce oraya geçmemiz gerekli. Bunu yaparken Florya’da oluşmuş olan ruhu buluşturacak bir tesis yaratmamız gerekiyor bu çok önemli. Kemerburgaz’da voleybol, basketbol ve futbolun evi olabilecek bir tesis düşünüyoruz. Ayrıca ciddi bir konaklama sağlayacak bir yaşam alanı olacak, en üst kortta ise Galatasaray üyelerinin kolayca erişim sağlayabileceği bir kulüp merkezini Kemerburgaz’da planlıyoruz. Tüm detayları çalıştık, 25 ile 28 ay arasında bitirmeyi planlıyoruz. Finansman modelimiz hazır ve önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde paylaşacağız. Florya arazimizi ise en iyi şekilde değerlendirmek üzerine planlarımız var.



“BASKETBOL SALON PROJESİNİN FİNANMAN MODELİ BÜYÜK ÖLÇÜDE HAZIR”



Basketbol Salon projesi ile ilgili çok detaylı çalıştık, orayı sadece bir salon değil eğlence ve yaşamın olacağı bir merkez olarak planladık. Sadece iki haftada bir çalışmak yerine devamlı çalışan Galatasaray’a gelir getiren bir planlama yaptık. Salon projesinin finansman modelini büyük ölçüde planladık, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir merkez yapacağız.



“GALATASARAY ADASINI 2022 HAZİRAN AYINDA HİZMETE AÇMAK İSTİYORUZ”



Galatasaray Adası’na gelirsek bu seçimin en büyük faydası bu kadar tartışılması oldu. Ada bizim namusumuz, Galatasaray’ın sembolü konumunda ve artık üyelerimiz adanın hukuki ve imar durumuyla ilgili sorunlarına daha fazla hakimler. Hukuki ve imar ile ilgili tüm görüşmelerimizi yaptık, bu seneye yetişmeyecek ve kim yetişir derse doğru olmaz. İyi bir avukat ekibi kurduk ve dosyaları çok detaylı şekilde incelediler. Önümüzdeki yaz hızlı bir şekilde açabilecek bir proje çizdik, maliyetini karşılayacak sponsorumuzu bulduk. Adayla ilgili davaları bir sene içerisinde hallederek 2022 Haziran ayına adamızı açmayı planlıyoruz.