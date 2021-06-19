Burak Elmas kimdir, kaç yaşında? İşte Burak Elmas'ın biyografisi

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Burak Elmas'ın 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için de ismi geçmişti. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.