Burak Elmas kimdir, kaç yaşında? İşte Burak Elmas'ın biyografisi
Burak Elmas, Galatasaray başkanlık seçimleriyle birlikte gündeme gelen isimlerden biri oldu. 18 yaşında kulübe girdiğini ve 24 yaşında yöneticilik yaptığını hatırlatan Burak Elmas başkanlığa hazır olduğunu dile getirmişti. Elmas "Şu anda Galatasaray’ın sorunlarına vakıf, çözüm projelerini hazırlamış, en hazır ekip biziz.” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında? İşte Burak Elmas'ın biyografisi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Burka Elmas, 1974 yılında dünyaya geldi. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur. Elmas, Avusturya Lisesi mezun oldu.
2
University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.
3
3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Burak Elmas'ın 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için de ismi geçmişti. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.