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Futbol
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 16:47,

Bundesliga takımlarının 'karantina otelleri'nin gecelik fiyatları...

Almanya'da bu hafta yeniden başlayacak olan Bundesliga'da mücadele eden takımlar, dış dünyaya kapılarını kapattı ve özel olarak tuttukları 'karantina' otellerine yerleştir.

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Spor Arena Dış Haber | Corona virüsü ile mücadeleyi Avrupa'da en iyi yürüten ülkelerden olan Almanya'da normalleşme süreci başlıyor.

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143 178 bin pozitif vaka açıklanan ülkede ölü sayısı 7 bin 971, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 700 olarak açıklandı.

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Almanya Bundesliga'da heyecan bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor.

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Corona virüsü salgınının gölgesinde başlayacak maçların yanı sıra takımların ligi sağlıklı bir şekilde tamamlamak için aldığı önlemler de dikkat çekiyor.

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Bundesliga kulüplerinin aldığı önlemlerden birisi konaklama. Her takım lig tamamlanana kadar kendisi için bir konaklama yeri seçmiş durumda. Bazı takımlar bunun için kendi tesislerine kapanmayı tercih ederken çoğu kulüp ise oyuncularıyla birlikte otel kapatmış durumda.

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13 haftası kalan lige başlamak için bir süredir hazırlıklarını sürdüren Bundesliga ekipleri, dış dünyadan olabildiğince izole şekilde futbola dönüyor. Bundesliga'da maçların da seyircisiz oynanacağını hatırlatalım.

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Takımların bu süre boyunca konaklayacakları 'karantina otelleri'nin gecelik fiyatları ise farklılık gösteriyor. Alman basınının yaptığı araştırmada kulüplerin bir oda için ödeyeceği rakam gecelik 520 Euro ile 68 Euro arasında değişiyor.

8İşte Bundesliga ekiplerinin kalacakları otellerde bulunan odaların gecelik fiyatları:
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İşte Bundesliga ekiplerinin kalacakları otellerde bulunan odaların gecelik fiyatları:

9Bayern Münih: 100 Euro Borussia Dortmund: 99 Euro
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Bayern Münih: 100 Euro Borussia Dortmund: 99 Euro

10Leipzig: Kendi tesisini dış dünyaya kapattı Borussia Mönchengladbach: 88 Euro
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Leipzig: Kendi tesisini dış dünyaya kapattı Borussia Mönchengladbach: 88 Euro

11Bayer Leverkusen: 99 Euro Schalke 04: 99 Euro
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Bayer Leverkusen: 99 Euro Schalke 04: 99 Euro

12Wolfsburg: 520 Euro (en yüksek)
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Wolfsburg: 520 Euro (en yüksek)

13Wolfsburgun konaklayacağı otel
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Wolfsburg'un konaklayacağı otel

14Wolfsburgun konaklayacağı otel
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Wolfsburg'un konaklayacağı otel

15Freiburg: 183 Euro
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Freiburg: 183 Euro

16Hoffenheim: 111 Euro Köln: 105 Euro
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Hoffenheim: 111 Euro Köln: 105 Euro

17Union Berlin: 78 Euro Eintracht Frankfurt: 133 Euro
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Union Berlin: 78 Euro Eintracht Frankfurt: 133 Euro

18Hertha Berlin: 114 Euro Augsburg: 68 Euro
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Hertha Berlin: 114 Euro Augsburg: 68 Euro

19Mainz: 110 Euro Dusseldorf: 109 Euro
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Mainz: 110 Euro Dusseldorf: 109 Euro

20Werder Bremen: 110 Euro Paderborn: 103 Euro
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Werder Bremen: 110 Euro Paderborn: 103 Euro

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