Bülent Uygun'dan sürpriz itiraf: 'Sneijder'in hayali Galatasaray...'

'O KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜYORUZ' Hollandalı eski futbolcu ile görüştüğünü belirten Uygun, ''Ben kendisine söyledim. 'Sana her zaman ekibimde yer var. Ne zaman istersen bize şeref verirsin. O konuyla ilgili zaten görüşüyoruz.'' dedi.