Bülent Uygun'dan sürpriz itiraf: 'Sneijder'in hayali Galatasaray...'

Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri mi dönüyor? Katar'da Hollandalı yıldız ile bir dönem birlikte çalışan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sneijder ve Galatasaray hakkında sürpriz itiraflarda bulundu.
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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
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Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.
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Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmış, Hollanda basını ise Wesley Sneijder ismini ön plana çıkartmıştı.
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Sneijder ile Katar'da birlikte çalışan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise TRT Spor canlı yayınına bağlanıp sürpriz açıklamalarda bulundu.
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'FATİH TERİM ÇAĞIRIRSA KOŞA KOŞA GELİR'
Bülent Uygun, ''Sneijder kendisini geliştiriyor. Antrenörlük eğitimi alıyor. İyi bir Galatasaraylı. Galatasaray taraftarları da onu çok seviyor. Fatih Terim hocamız onu çağırırsa Galatasaray'a zaten koşa koşa gelir. Tabi şu anda durumuyla ilgili sabit teklif yok.'' sözlerini kullandı.
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'O KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜYORUZ'
Hollandalı eski futbolcu ile görüştüğünü belirten Uygun, ''Ben kendisine söyledim. 'Sana her zaman ekibimde yer var. Ne zaman istersen bize şeref verirsin. O konuyla ilgili zaten görüşüyoruz.'' dedi.
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'SNEIJDER'İN HAYALİ...'
Tecrübeli teknik direktör, ''Sneijder'in hayallerinden bir tanesi Galatasaray'da teknik direktör olmak. Real Madrid'den de kendisine ekibe katılması için bir teklif oldu ama kendisi net bir karar vermedi henüz.'' diyerek sözlerini tamamladı.
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Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.
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Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.
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Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.
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Wesley Sneijder, verdiği röportajlarda Fatih Terim için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.
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Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti.
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Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.