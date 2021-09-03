'Bu hikayede yanan ben oldum' dedi, Beşiktaş'a geldi! Pjanic, Zeynep Bastık ve o konuşma...

Bu kez kurye ile değil, arabayla yetiştirdiler! Kartal geçen sezon Ghezzal’in evraklarını motosikletli kuryeyle yetiştirmişti. Bu sezon ise bu kez Pjanic’in evraklarının acil yetiştirilme durumu ortaya çıktı. Buna rağmen siyah beyazlılar bu kez oyuncuyu arabayla yetiştirdi.