'Bu hikayede yanan ben oldum' dedi, Beşiktaş'a geldi! Pjanic, Zeynep Bastık ve o konuşma...
Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, dakikalarla yarışarak Barcelona forması giyen Miralem Pjanic’i kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul’a indi. Pjanic'in şarkıcı Zeynep Bastık ile yaşadığı diyalog ise hafızalardan silinmedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş'ın transferin son gününde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in Türk kültürüne yakınlığı dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun sosyal medyadaki ilginç paylaşımları hafızalarda...
2
TÜRKİYE'DE OLAY OLDU
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral ile dostluk kuran 31 yaşındaki yıldız, geçen sezon sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmuştu.
3
YAYINI BASTI
Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive tutmaya çalışıyor. Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.
4
BU HİKAYEDE YANAN BEN OLDUM
Yayına girerken "Selamun Aleyküm" mesajı yazan Pjanic, sonrasında ise "Bu hikayede yanan ben oldum." diyerek herkesi şaşırttı.
5
Ünlü şarkıcı ise "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..." sözlerini kullanmıştı.
6
'AGA SİZ NE ANLATIYORSUNUZ'
Bu olay uzun süre sosyal medyanın gündemini işgal etti. Pjanic, daha sonra ise rapçi Khontkar ve Sansar Salvo'nun canlı yayın üzerindeki tartışmasına dahil oldu. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Khontkar'ın, yayına davet ettiği Sansar Salvo ile şiddetli bir tartışmaya girerken canlı yayına Pjanic katıldı.
7
'Selamlar'' diyerek canlı yayına katılan Pjanic, yaptığı yorumla güldürdü. Yıldız futbolcu ''Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?'' dedi ve tartışmaların alevlendiği anda ''Garip Khont.'' yazdı. Pjanic'in bu sözleri canlı yayında güldürürken yayındaki birçok kullanıcı Bosnalı futbolcunun sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.
8
Türk kültürüne oldukça yakın olan Pjanic'in Beşiktaş'ta adaptasyon sürecinin de kısa sürmesi bekleniyor.
9
TRANSFER SÜRECİ...
Makedon menajer Fali Ramadani Barcelona ile konuşarak boyuncunun Beşiktaş’a kiralık olarak verilmesini sağladı. Beşiktaş’ta Ljajic, Hasic gibi oyuncuların da menajerliğini yapan Ramadani’nin yakın çevresine siyah beyazlı kulüp ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve jest yaptığını ifade ederek “Hayırlı olsun” dediği ifade edildi.
10
Bu kez kurye ile değil, arabayla yetiştirdiler!
Kartal geçen sezon Ghezzal’in evraklarını motosikletli kuryeyle yetiştirmişti. Bu sezon ise bu kez Pjanic’in evraklarının acil yetiştirilme durumu ortaya çıktı. Buna rağmen siyah beyazlılar bu kez oyuncuyu arabayla yetiştirdi.
11
Dakika dakika neler yaşandı?
Beşiktaş, yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine yazdırabilmek zamanla yarıştı. Kulüp yetkilileri Barış Papila ve aracı kullanan Erdinç Gültekin, 22:45'te havaalanından aldıkları Miralem Pjanic'i 23:15'te hastaneye yetiştirdi. Sağlık kontrolü sonrası evraklar TFF binasına ulaştırıldı.
12
21:14 KAP açıklaması 22:40 Pjanic İstanbul'a geldi 23:15 Hastaneye varıldı (Sağlık kontrolü) 23:40 TFF Tescil Bürosu'na yola çıkıldı 00:00 TFF Tescil Bürosu'na gelindi. 00:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF Tescil Bürosu'nda 00:47 Pjanic resmen Beşiktaş'ta 00:52 Lisansı çıktı
13
Pjanic'in maaşı ne kadar?
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:“Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.”Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.