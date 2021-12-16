Bruno Pinheiro kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi
Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddialarıyla gündeme geldi. Büyük bir çoğunluğun oyunu alan Bruno Pinheiro ile görüşmelerin resmiyete dökülmesi halinde anlaşma 1.5 yıllık olacak. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan Bruno Pinheiro kimdir?
Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası Beşiktaş’ta pek çok teknik direktör adayı gündeme geldi. Bunlardan en ilgi çekici isim Portekizli Bruno Pinheiro oldu. Peki, Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında?
Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.