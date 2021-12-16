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GeriSpor Bruno Pinheiro kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi
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Spor Arena
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 09:58 | 

Bruno Pinheiro kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi

Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddialarıyla gündeme geldi. Büyük bir çoğunluğun oyunu alan Bruno Pinheiro ile görüşmelerin resmiyete dökülmesi halinde anlaşma 1.5 yıllık olacak. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan Bruno Pinheiro kimdir?

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Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası Beşiktaş’ta pek çok teknik direktör adayı gündeme geldi. Bunlardan en ilgi çekici isim Portekizli Bruno Pinheiro oldu. Peki, Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında?
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1976 Porteki doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdi. Kariyerinde en önemli adımı ise Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile attı.
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Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.
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