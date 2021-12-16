Bruno Pinheiro kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi

1976 Porteki doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdi. Kariyerinde en önemli adımı ise Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile attı.