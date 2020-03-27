Britney Spears, Usain Bolt'un 100 metre rekorunu kırdığını iddia etti! Olay paylaşım

Amerikalı şarkıcı Britney Spears, Instagram hesabından olay bir paylaşımda bulundu ve Usain Bolt'a ait olan 100 metre rekorunu kırdığını ilan etti.Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Usain Bolt'un 100 metre dünya rekorunu geçtiğini iddia etti.Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu belirtti ve kronometre fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.Britney, ''En başta 9 saniyede koşuyordum. 6-7 saniyeye indirdim. Şimdi ise başardım! 100 metre rekoru!'' paylaşımında bulundu.100 metre dünya rekoru 9.58 saniye ile Usain Bolt'a ait. Bolt'un bu rekorunun uzun süre kırılamayacağı tahmin ediliyor...Britney Spears'ın takipçileri ise ünlü şarkıcıdan video paylaşmasını ve 5.97 saniyede 100 metreyi koştuğunu kanıtlamalarını istedi.Bazı kullanıcılar ise ''Britney, o 100 metre değil 1000 metredir'' diyerek şarkıcı ile dalga geçti.Britney Spears, gelen yorumların ardından yeni bir paylaşımda ise bulunmadı.Efsane atlet Bolt, atletizm kariyerini bitirdiğini açıkladıktan sonra şansını futbolda denemek istemiş ancak aradığını bulamamıştı...