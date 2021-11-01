Brezilya'da ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemi paramparça...
Dünya futbolunun en yeni uygulaması VAR, bu kez ortalığın savaş alanına dönmesine neden oldu. Gremio ile Palmeiras arasında oynanan maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar çılgına dönerken, önce sahaya girdiler sonrasında da tüm ekipmanları paramparça ettiler. İşte tüm yaşananlar...
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Brezilya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Gremio - Palmeiras maçı, son dönemin en gergin maçlarından birine sahne oldu.
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28 haftası geride kalan ligde son sıranın bir üst basamağında yer alan ve şiddetle puana ihtiyacı olan Gremio, buna karşın Palmeiras'a 3-1 mağlup oldu.
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Bu sonuçla Gremio, kümede kalma yolunda büyük bir darbe almış oldu.
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Maçın ardından hem hayal kırıklığı yaşayan hem de öfkelenen taraftarlar, ortalığı savaş alanına çevirdi.
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VAR kararlarının direkt etki ettiği maçta taraftarlar, tüm sinirlerini VAR sisteminden çıkardı.
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Maçtan sonra sahaya giren Gremio taraftarı, VAR sistemini paramparça etti. Öfkeli taraftarlar, diğer ekipmanları da kullanılmaz hale getirdi.
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Taraftarların VAR sistemini parçalamasının nedeni ise, maçta Gremio'nun puan almasına engel olduğunu düşünmeleri...
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Son 8 maçında sadece 1 galibiyet alan Gremio'nun maçtaki bir golü VAR uyarısı sonrası iptal edilirken, Palmeiras'ın penaltıdan bulduğu gol de VAR uyarısının ardından gelmişti.
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Yaşanan olaylar bunlarla sınırlı kalmazken, öfkesi dinmeyen taraftarlar polisle de çatıştı.
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İki takım futbolcuları, taraftarların öfkesini gördükten hemen sonra soyunma odasına giderek kendilerini korudular.
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Saha içindeki gerilimin tribünlerde de yaşandığı ve Gremio ile Palmeiras taraftarları arasında da sert kavgaların yaşandığı belirtildi.
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VAR kontrollerinin yapıldığı alandaki ekranları ve kameraları parçalayan holiganlar sahada terör estirirken, stadyumda bulunan özel harekat polislerinin durumu kontrol altına almak için sahaya girdiği de gözlendi.
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Futbol sahalarında ilk kez yaşanan bu olaya ne gibi bir ceza çıkacağı merak konusu oldu. Brezilya Federasyonu'nun Gremio kulübüne VAR vukuatı dolayısıyla ciddi bir yaptırım uygulaması bekleniyor.