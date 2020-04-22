Beykan Şimşek: Ersun Yanal bize "Kulüp şampiyonluk bekliyor, gençlere çok önem veremeyeceğim" dedi

"'O zaman bize kolaylık sağlayın. Bırakın gideyim' dedim. 'Ama bana senin yetenekli olduğunu söylediler. Türkiye'de yeniyim. Şimdi seni bonservissiz bıraktım. Sen de Galatasaray'a gittin diyelim. Ben işimi doğru yapmamış olurum' cevabını verdi. "