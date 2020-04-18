Beşiktaş'ta borç krizi! "Taksit değil, tamamını isteriz"

2018’de bedelsiz olarak transfer edilen Şilili futbolcu, taksit kabul etmeyeceğini ve parasının tamamını istediğini bildirdi. Beşiktaş yönetiminin üç oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü ancak ikna etmelerinin çok küçük bir ihtimal olduğu belirtildi.