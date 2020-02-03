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Futbol
Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 20:03, /

Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve Kevin-Prince Boateng buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.

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Buluşmada, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.

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Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada yeni transferimiz Boateng’e ‘Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin’ dedi ve başarılar diledi.

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Kevin-Prince Boateng, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından Vodafone Park’ı gezdi.

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Daha sonra Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret ederek kulübün tarihi hakkında bilgi alan Boateng, Kartal Yuvası mağazasında alışveriş yaptı ve taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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