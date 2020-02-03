Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve Kevin-Prince Boateng buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.Buluşmada, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada yeni transferimiz Boateng’e ‘Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin’ dedi ve başarılar diledi.Kevin-Prince Boateng, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından Vodafone Park’ı gezdi.Daha sonra Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret ederek kulübün tarihi hakkında bilgi alan Boateng, Kartal Yuvası mağazasında alışveriş yaptı ve taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.