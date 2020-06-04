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GeriFutbol Beşiktaşlı futbolcular ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd’u andı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 15:02,

Beşiktaşlı futbolcular ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd’u andı

Beşiktaşlı futbolculardan anlamlı hareket...

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ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi, tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı.

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Beşiktaşlı futbolcular bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd’un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andılar.

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O anlar kulüp resmi yayın organlarından paylaşıldı.

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Siyah beyazlı taraftarlar da sosyal medyada kulübün bu hareketine övgüler yağdırdı.

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Liverpool Kulübü de geçtiğimiz gün benzer bir harekette bulunup saha ortasında diz çökmüştü.

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CANER ERKİN: AZİZ YILDIRIM BENİ İSTEMEDİ

2016 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, o dönem verdiği röportajda Aziz Yıldırım'ın geri dönüşünü istemediğini, kendisine değer veren Beşiktaş'ı seçtiğini açıklamıştı

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