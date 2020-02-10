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Futbol
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 09:48, /

Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta'dan İstanbul paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in eşi Melissa Satta siyah beyazlı taraftarların yeni yengesi olarak yerini aldı.

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1SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng'in manken eşi Melissa Satta İstanbul'a geldi.

2BOĞAZ KEYFİ

BOĞAZ KEYFİ

Satta İstanbul'a gelerek boğaz keyfi yaparken paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

3YİYECEK PAYLAŞIMI

YİYECEK PAYLAŞIMI

Ünlü TV yıldızı daha sonra da lüks bir mekanda kendisine yapılan yemek sunumunun hikayesinde paylaştı.

4MAYIS AYINDA AYRILDILAR

"MAYIS AYINDA AYRILDILAR"

Boateng ile çalkantılı bir ilişkiye sahip olan Satta, Mayıs ayında birlikteliklerini noktalamış ancak ikili Ağustos ayında tekrar birleşme kararı almıştı.

5BİR DE ÇOCUKLARI VAR

"BİR DE ÇOCUKLARI VAR"

Bir çocuk sahibi de olan çift, sonrasında 2. çocuk planını yaptığını da söylemişlerdi.

6SATTANIN PAYLAŞIMLARI

SATTA'NIN PAYLAŞIMLARI

Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş'a imzasının ardından eşi Melissa Satta da siyah beyazlı taraftarlar arasında gündem oldu. (Sporx)

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İşte Satta'nın binlerce beğeni alan paylaşımları...

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