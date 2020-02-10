Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta'dan İstanbul paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng'in manken eşi Melissa Satta İstanbul'a geldi.Satta İstanbul'a gelerek boğaz keyfi yaparken paylaşımlarıyla da dikkat çekti.Ünlü TV yıldızı daha sonra da lüks bir mekanda kendisine yapılan yemek sunumunun hikayesinde paylaştı.Boateng ile çalkantılı bir ilişkiye sahip olan Satta, Mayıs ayında birlikteliklerini noktalamış ancak ikili Ağustos ayında tekrar birleşme kararı almıştı.Bir çocuk sahibi de olan çift, sonrasında 2. çocuk planını yaptığını da söylemişlerdi.Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş'a imzasının ardından eşi Melissa Satta da siyah beyazlı taraftarlar arasında gündem oldu. (Sporx)İşte Satta'nın binlerce beğeni alan paylaşımları...