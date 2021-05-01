Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü! Şampiyonluk yarışında son 3 maç!
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek ilk sıradaki yerini korudu. Coşkulu bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti. Siyah-beyazlılar kalan 3 maçta 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Gözler şimdi Beşiktaş'ın kalan maçlarına çevrildi. İşte, Süper Lig puan durumu ve Beşiktaş'ın fikstürü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şampiyonluk yarışında farka giden Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete daha imza attı. Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. 81 puanla liderlik koltuğunu koruyan Beşiktaş'ın önünde Galatasaray derbisi ve Karagümrük, Göztepe maçı bulunuyor.
2
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Beşiktaş, 08 Mayıs tarihinde Galatasaray'a konuk olacak.
3
Siyah beyazlı ekip 41. haftada Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
4
Ligin son haftasında ise Beşiktaş Göztepe deplasmanında forma giyecek.
5
Siyah-beyazlılar kalan 3 maçında 4 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.
6
SÜPER LİG PUAN DURUMU
15 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş son olarak 2016-2017 yarışı önde tamamlamıştı. Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu bulunuyor.