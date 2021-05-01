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GeriFutbol Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü! Şampiyonluk yarışında son 3 maç!
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Futbol
Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 23:14 | 

Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü! Şampiyonluk yarışında son 3 maç!

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek ilk sıradaki yerini korudu. Coşkulu bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti. Siyah-beyazlılar kalan 3 maçta 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Gözler şimdi Beşiktaş'ın kalan maçlarına çevrildi. İşte, Süper Lig puan durumu ve Beşiktaş'ın fikstürü.

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1

Şampiyonluk yarışında farka giden Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete daha imza attı. Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. 81 puanla liderlik koltuğunu koruyan Beşiktaş'ın önünde Galatasaray derbisi ve Karagümrük, Göztepe maçı bulunuyor.

2İŞTE BEŞİKTAŞIN KALAN MAÇLARI

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş, 08 Mayıs tarihinde Galatasaray'a konuk olacak.

3

Siyah beyazlı ekip 41. haftada Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

4

Ligin son haftasında ise Beşiktaş Göztepe deplasmanında forma giyecek.

5

Siyah-beyazlılar kalan 3 maçında 4 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

6SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG PUAN DURUMU

15 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş son olarak 2016-2017 yarışı önde tamamlamıştı. Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu bulunuyor.

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