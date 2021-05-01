Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü! Şampiyonluk yarışında son 3 maç!

Şampiyonluk yarışında farka giden Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete daha imza attı. Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. 81 puanla liderlik koltuğunu koruyan Beşiktaş'ın önünde Galatasaray derbisi ve Karagümrük, Göztepe maçı bulunuyor.