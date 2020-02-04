Ã–NCE KURAL HATASI KABUL EDÄ°LSÄ°N Siyah-beyazlÄ±larÄ±n verdiÄŸi dilekÃ§ede ise konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve kurallar ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak yer alÄ±rken, TFF'den kural hatasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼ istendi ve Ã¼Ã§ seÃ§enek sunuldu. Buna gÃ¶re siyah-beyazlÄ±lar, mÃ¼sabakanÄ±n 2-1 olan sonucunun tescil edilmemesini ve kural hatasÄ±nÄ±n sonuca etki etmesinden dolayÄ± BeÅŸiktaÅŸ lehine 3-0 galibiyet kararÄ± verilmesini istedi.