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Futbol
Haber GiriÅŸ: 04 Åžubat 2020 - 08:31, /

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Göztepe maçÄ± sonrasÄ± beklediÄŸi karar! Kural hatasÄ±...

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda 2-1 maÄŸlup olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada kural ihlali yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle hÃ¼kmen galibiyet talepli itiraz dilekÃ§esini Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek Ã¼zere TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na sunarken gÃ¶zler aÃ§Ä±klanacak karara Ã§evrildi...

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BeÅŸiktaÅŸ, IFAB Oyun KurallarÄ±na gÃ¶re kural ihlali yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, 2-1 yenildikleri maÃ§ iÃ§in "HÃ¼kmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.Â Â 

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BeÅŸiktaÅŸ, ligde GÃ¶ztepe'ye 2-1 yenildiÄŸi maÃ§ta kural hatasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na baÅŸvurmuÅŸtu. Siyah-beyazlÄ±lar, skor 1-1 iken Tylor Boyd'un baÅŸÄ±na gelen top yÃ¼zÃ¼nden maÃ§Ä±n durmasÄ±ndan sonra hakemin oyunu tekrar baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Atiba'nÄ±n uyarÄ±sÄ±na raÄŸmen topu rakibe vererek kural hatasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu pozisyonun devamÄ±nda da GÃ¶ztepe'nin ikinci golÃ¼nÃ¼ bulduÄŸunu belirterek maÃ§a itiraz etmiÅŸti.

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BeÅŸiktaÅŸ, oyun durmadan topa son dokunan ismin BeÅŸiktaÅŸlÄ± Douglas olduÄŸunu vurgulayarak, IFAB Oyun KurallarÄ±na gÃ¶re topun kendilerine verilmesi gerektiÄŸini de vurguladÄ±.

4Ã–NCE KURAL HATASI KABUL EDÄ°LSÄ°N

Ã–NCE KURAL HATASI KABUL EDÄ°LSÄ°N

Siyah-beyazlÄ±larÄ±n verdiÄŸi dilekÃ§ede ise konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve kurallar ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak yer alÄ±rken, TFF'den kural hatasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼ istendi ve Ã¼Ã§ seÃ§enek sunuldu. Buna gÃ¶re siyah-beyazlÄ±lar, mÃ¼sabakanÄ±n 2-1 olan sonucunun tescil edilmemesini ve kural hatasÄ±nÄ±n sonuca etki etmesinden dolayÄ± BeÅŸiktaÅŸ lehine 3-0 galibiyet kararÄ± verilmesini istedi.

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Bu talebin kabul edilmemesi halinde ise kural hatasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi dakikadan itibaren, skor 1-1 devam ederken tekrar edilmesine veya mÃ¼sabakanÄ±n yeniden oynanmasÄ±na karar verilmesini istedi.

6AtibayÄ± bile dinlemedi

Atiba'yÄ± bile dinlemedi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n itirazÄ±nda Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biri de Atiba'nÄ±n hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'i baÅŸlama atÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi uyarmasÄ±... HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'in buna raÄŸmen topu GÃ¶ztepe'ye vermesinin de kural hatasÄ±na yol aÃ§an yanlÄ±ÅŸ bir karar olduÄŸu vurgulandÄ±.Â Â

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MaÃ§Ä±n 45. dakikasÄ±nda Berkan Emir'in ortasÄ± Tylor Boyd'un baÅŸÄ±na isabet etmiÅŸ ve siyah-beyazlÄ± futbolcu yerde kalmÄ±ÅŸ, devamÄ±nda da Douglas topu hemen uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

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TFF'nin konuyla ilgili kararÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor. (Sabah)

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