Haber GiriÅŸ: 04 Åžubat 2020 - 08:31,
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Göztepe maçÄ± sonrasÄ± beklediÄŸi karar! Kural hatasÄ±...
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda 2-1 maÄŸlup olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada kural ihlali yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle hÃ¼kmen galibiyet talepli itiraz dilekÃ§esini Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek Ã¼zere TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na sunarken gÃ¶zler aÃ§Ä±klanacak karara Ã§evrildi...
BeÅŸiktaÅŸ, IFAB Oyun KurallarÄ±na gÃ¶re kural ihlali yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, 2-1 yenildikleri maÃ§ iÃ§in "HÃ¼kmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.Â Â
2