Beşiktaş'ın Antalyaspor yenilgisinin ardından: 'Utanç verici, hiçbir katkısı yok!'

'GÜVEN'DE SİNAN'I GÖRÜYORUM' Güven Yalçın’ın yeteneğinden kimse şüphe duymuyor. Yaşının üstünde bir oyun olgunluğu ve kaliteli bir kumaşı var. Ancak birilerinin Güven’e kumaşına çok fazla güvenmemesini, eğer bu ciddiyetsizlik ve tembelliğini sürdürürse kısa süre içinde kendini bambaşka bir habitatta bulabileceğini hatırlatması lazım. Dün onun ilk 45’teki doz aşırı özgüvenli ve gamsız hareketlerini görünce zihnim beni 2015-16 sezonunun sonundaki Sinan Gümüş’e götürdü. Aynen Güven’in geçen yıl yaptığı gibi sezonun sonunda bir hat-trick yapıp kamuoyunu mest etmiş, ancak daha sonra yeteneğinin hakkını vermeyen bir gamsızlık belasına düşmüştü.