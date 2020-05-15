MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'a corona darbesi! O görüntü ortaya çıktı...
GeriFutbol Beşiktaş'a corona darbesi! O görüntü ortaya çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 08:19,

Beşiktaş'a corona darbesi! O görüntü ortaya çıktı...

Beşiktaş'ın corona günlüğüne ulaşıldı... İşte gün gün yaşananlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena - İsmail ER | Beşiktaş'ta 13 Mayıs’taki koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu.

2100 KİŞİ TESTE TABİ TUTULMUŞTU
Abone Olgoogle-news

100 KİŞİ TESTE TABİ TUTULMUŞTU

Kartal’da 8 Mayıs’ta yapılan testte bir futbolcu ile bir çalışanının sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi yeniden teste tabi tutulmuştu.

3TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU
Abone Olgoogle-news

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU

Yönetim kurulu toplantısı, transfer görüşmesi ve yeni sezon planlamalarının yapıldığı tesislerdeki testin sonuçlarında, Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 8 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

4
Abone Olgoogle-news

TEDAVİLERE HEMEN BAŞLANDI

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ilk olarak 8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edildiğini ve bu kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını duyurdu.

5RESMİ AÇIKLAMA BÖYLE YAPILDI
Abone Olgoogle-news

RESMİ AÇIKLAMA BÖYLE YAPILDI

Bu açıklamadan yaklaşık 1.5 saat sonra ise yine 13 Mayıs’ta tesislerde testten geçen Çebi’yle ilgili olarak “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır” açıklaması yapıldı.

6ANTRENMANLAR İPTAL
Abone Olgoogle-news

ANTRENMANLAR İPTAL

Siyah beyazlı ekipte geçen cuma açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayısının 10’a yükselmesiyle birlikte tüm antrenmanlar iptal edildi.

7BAŞKANIMIZIN MORALİ YÜKSEK
Abone Olgoogle-news

"BAŞKANIMIZIN MORALİ YÜKSEK"

Bununla birlikte Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, koronavirüs testi pozitif çıkan başkan Ahmet Nur Çebi’nin durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederen Kocadağ, “Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek” dedi.

8BURAK YILMAZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Abone Olgoogle-news

BURAK YILMAZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan corona virüsün Burak Yılmaz’da görüldüğü tespit edilmişti ama Perşembe günü genel bir testten geçmiş ve temiz olduğu ortaya çıkmıştı.

9SİYAH BEYAZLILARIN KORONA GÜNLÜĞÜ
Abone Olgoogle-news

SİYAH BEYAZLILARIN KORONA GÜNLÜĞÜ

Süper Lig’de sezonun geri kalanı için geri sayıma geçtiğimiz ve şu günlerde Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin testinin pozitif çıkması büyük şok yaşattı. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte adım adım Beşiktaş Kulübü’nün korona günlüğü...

1024 Mart
Abone Olgoogle-news

24 Mart

Derbinin ardından Galatasaray’da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından tüm takıma test yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı.

1121 Nisan
Abone Olgoogle-news

21 Nisan

Oyuncuların isteğiyle tesisler açıldı. Burak, Atiba, Ljajic, Umut ve Vida ilk çalışmayı yapan ekipti. Sonraki günlerde de idmanlar sürdü

125 Mayıs
Abone Olgoogle-news

5 Mayıs

Gruplar halinde, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek çalışmaların 19 Mart’tan sonra yeniden başladığı resmi siteden duyuruldu. Çalışmada yer alan oyuncular Gökhan, Caner, Necip, Güven, Boyd ve Utku’ydu.

136 Mayıs
Abone Olgoogle-news

6 Mayıs

Bugünkü çalışmaya katılanlar Atiba, Mohamed, Diaby, Roco, Erdoğan, Rebocho ve Ersin’di.

147 Mayıs
Abone Olgoogle-news

7 Mayıs

Teknik direktör Sergen Yalçın da sahaya indi. Yalçın yönetiminde idmana Burak, Umut, Vida, Kartal Kayra, Oğuzhan ve Utku katıldı.

158 Mayıs
Abone Olgoogle-news

8 Mayıs

Sabah ve akşam iki idman yapıldı. Tesislerin girişine dezenfekte kabini koyuldu. Takımın 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında tesislerde tam kadro halinde iki kamp yapacağı ilan edildi. Siyah beyazlı kulüpte futbolculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına ikinci kez koronavirüs testi yapıldı.

169 Mayıs
Abone Olgoogle-news

9 Mayıs

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, Beşiktaş’ta 1 futbolcu da 1 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını resmi siteden duyurdu.

1710 Mayıs
Abone Olgoogle-news

10 Mayıs

Tesislerde Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

1813 Mayıs
Abone Olgoogle-news

13 Mayıs

Tesislerde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Kovid-19 testi yapıldı.

1914 Mayıs
Abone Olgoogle-news

14 Mayıs

8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu resmi siteden duyuruldu. 1.5 saat sonra yine 13 Mayıs’ta teste tabi tutulan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de sonucunun pozitif çıktığı ve başkanın tedavi sürecine hemen başlandığı ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi