Beşiktaş'a corona darbesi! O görüntü ortaya çıktı...
Beşiktaş'ın corona günlüğüne ulaşıldı... İşte gün gün yaşananlar...
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Spor Arena - İsmail ER | Beşiktaş'ta 13 Mayıs’taki koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu.
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100 KİŞİ TESTE TABİ TUTULMUŞTU
Kartal’da 8 Mayıs’ta yapılan testte bir futbolcu ile bir çalışanının sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi yeniden teste tabi tutulmuştu.
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TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU
Yönetim kurulu toplantısı, transfer görüşmesi ve yeni sezon planlamalarının yapıldığı tesislerdeki testin sonuçlarında, Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 8 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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TEDAVİLERE HEMEN BAŞLANDI
Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ilk olarak 8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edildiğini ve bu kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını duyurdu.
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RESMİ AÇIKLAMA BÖYLE YAPILDI
Bu açıklamadan yaklaşık 1.5 saat sonra ise yine 13 Mayıs’ta tesislerde testten geçen Çebi’yle ilgili olarak “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır” açıklaması yapıldı.
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ANTRENMANLAR İPTAL
Siyah beyazlı ekipte geçen cuma açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayısının 10’a yükselmesiyle birlikte tüm antrenmanlar iptal edildi.
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"BAŞKANIMIZIN MORALİ YÜKSEK"
Bununla birlikte Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, koronavirüs testi pozitif çıkan başkan Ahmet Nur Çebi’nin durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederen Kocadağ, “Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek” dedi.
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BURAK YILMAZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan corona virüsün Burak Yılmaz’da görüldüğü tespit edilmişti ama Perşembe günü genel bir testten geçmiş ve temiz olduğu ortaya çıkmıştı.
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SİYAH BEYAZLILARIN KORONA GÜNLÜĞÜ
Süper Lig’de sezonun geri kalanı için geri sayıma geçtiğimiz ve şu günlerde Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin testinin pozitif çıkması büyük şok yaşattı. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte adım adım Beşiktaş Kulübü’nün korona günlüğü...
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24 Mart
Derbinin ardından Galatasaray’da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından tüm takıma test yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı.
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21 Nisan
Oyuncuların isteğiyle tesisler açıldı. Burak, Atiba, Ljajic, Umut ve Vida ilk çalışmayı yapan ekipti. Sonraki günlerde de idmanlar sürdü
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5 Mayıs
Gruplar halinde, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek çalışmaların 19 Mart’tan sonra yeniden başladığı resmi siteden duyuruldu. Çalışmada yer alan oyuncular Gökhan, Caner, Necip, Güven, Boyd ve Utku’ydu.
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6 Mayıs
Bugünkü çalışmaya katılanlar Atiba, Mohamed, Diaby, Roco, Erdoğan, Rebocho ve Ersin’di.
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7 Mayıs
Teknik direktör Sergen Yalçın da sahaya indi. Yalçın yönetiminde idmana Burak, Umut, Vida, Kartal Kayra, Oğuzhan ve Utku katıldı.
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8 Mayıs
Sabah ve akşam iki idman yapıldı. Tesislerin girişine dezenfekte kabini koyuldu. Takımın 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında tesislerde tam kadro halinde iki kamp yapacağı ilan edildi. Siyah beyazlı kulüpte futbolculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına ikinci kez koronavirüs testi yapıldı.
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9 Mayıs
Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, Beşiktaş’ta 1 futbolcu da 1 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını resmi siteden duyurdu.
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10 Mayıs
Tesislerde Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
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13 Mayıs
Tesislerde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Kovid-19 testi yapıldı.
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14 Mayıs
8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu resmi siteden duyuruldu. 1.5 saat sonra yine 13 Mayıs’ta teste tabi tutulan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de sonucunun pozitif çıktığı ve başkanın tedavi sürecine hemen başlandığı ifade edildi.