Beşiktaş'a corona darbesi! O görüntü ortaya çıktı...

RESMİ AÇIKLAMA BÖYLE YAPILDI Bu açıklamadan yaklaşık 1.5 saat sonra ise yine 13 Mayıs’ta tesislerde testten geçen Çebi’yle ilgili olarak “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır” açıklaması yapıldı.