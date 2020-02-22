Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün oynanacak? Maç hangi kanalda?

İstanbul'daki lig maçları Farklı skorlarBeşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



İstanbul'daki maçlarBeşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.



İki takım İstanbul'da resmi ve özel 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.



İstanbul'da Beşiktaş 101, Trabzonspor ise 47 gol attı.



Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.İstanbul'daki lig maçları



Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.



Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-mavililer 37 gol attı.



Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 tamamlandı.



Trabzonspor, deplasmanda son 15 maçta 4 kez yenildiBeşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi.



Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.



Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyorGeçen hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililer, zirveden kopmak istemeyen rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.