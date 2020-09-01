Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Hazırlık maçı öncesi önemli notlar

BEŞİKTAŞ Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası bir anda kendini Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bulan Beşiktaş, PAOK'a kaybedip ciddi bir gelir kapısını elinin tersiyle itmiş oldu.



Geçen sezona kıyasla TD Sergen Yalçın'ın takımında ciddi değişiklikler de oldu... Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleşmelerini yenilemedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Lille yolcusu olan Burak Yılmaz'ın yeri de henüz doldurulamadı.