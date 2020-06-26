Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi son dakika gelişmesi! Sergen Yalçın'dan flaş karar
Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, ligin 29. haftasında Konyaspor’u ağırlıyor. 2 futbolcusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da maç öncesi flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek Avrupa iddiasını sürdüren Beşiktaş, ligin 29. haftasında Konyaspor’u konuk ediyor.
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Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği Beşiktaş Konyaspor mücadelesi bu akşam 21.00'da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Konyaspor maçının hangi kanalda olacağını merak ediyor. Beşiktaş Konyaspor maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.
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İki futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Beşiktaş'ta söz kosunu isimler maç kadrosunda yer almayacak.
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ADEM LJAJIC VE UMUT NAYİR KADRODA YOK
Beşiktaş'ın başarılı 10 numarası Adem Ljajic ve bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Umut Nayir, Konyaspor maç kafilesine dahil edilmedi. Ayıca sezonu kapatan Douglas da Konyaspor maçında olmayacak.
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ATIBA'NIN 200. MAÇI
Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği Atiba, bu akşam Konyaspor mücadelesinde forma giymesi durumunda Siyah-beyazlı takımda 200. kez maça çıkmış olacak.
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SERGEN YALÇIN'DAN CANER ERKİN KARARI
Teknik direktör Sergen Yalçın'in ilk 11'de yine Caner Erkin'in yerine genç Rıdvan Yılmaz'a yer vermesi bekleniyor. Erkin'in menajeri hafta içi yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurmuştu.
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İPLER KOPSA DA KADRODA
Tecrübeli savunmacıyla sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da iki takım arkadaşının corona testinin pozitif çıkmasının ardından kadro genişliği açısından takımdan koparılmadı ve kafileye dahil edildi.
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BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
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Ersin Destanoğlu
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Gökhan Gönül
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Domagoj Vida
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Victor Ruiz
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Rıdvan Yılmaz
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Atiba Hutchinson
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Mohamed Elneny
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Abdoulay Diaby
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Kevin-Prince Boateng
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Kevin N'Koudou
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Burak Yılmaz
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KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Konyaspor'un ise sahaya Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme, Jonsson, Shengelia, Amir, Milosevic, Ömer Ali ve Bajic 11'i ile çıkması bekleniyor.