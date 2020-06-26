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GeriFutbol Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi son dakika gelişmesi! Sergen Yalçın'dan flaş karar
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 15:34,

Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi son dakika gelişmesi! Sergen Yalçın'dan flaş karar

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, ligin 29. haftasında Konyaspor’u ağırlıyor. 2 futbolcusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da maç öncesi flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek Avrupa iddiasını sürdüren Beşiktaş, ligin 29. haftasında Konyaspor’u konuk ediyor.

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Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği Beşiktaş Konyaspor mücadelesi bu akşam 21.00'da başlayacak.

3BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA
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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Konyaspor maçının hangi kanalda olacağını merak ediyor. Beşiktaş Konyaspor maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.

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İki futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Beşiktaş'ta söz kosunu isimler maç kadrosunda yer almayacak.

6ADEM LJAJIC VE UMUT NAYİR KADRODA YOK
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ADEM LJAJIC VE UMUT NAYİR KADRODA YOK

Beşiktaş'ın başarılı 10 numarası Adem Ljajic ve bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Umut Nayir, Konyaspor maç kafilesine dahil edilmedi. Ayıca sezonu kapatan Douglas da Konyaspor maçında olmayacak.

7ATIBANIN 200. MAÇI
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ATIBA'NIN 200. MAÇI

Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği Atiba, bu akşam Konyaspor mücadelesinde forma giymesi durumunda Siyah-beyazlı takımda 200. kez maça çıkmış olacak.

8SERGEN YALÇINDAN CANER ERKİN KARARI
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SERGEN YALÇIN'DAN CANER ERKİN KARARI

Teknik direktör Sergen Yalçın'in ilk 11'de yine Caner Erkin'in yerine genç Rıdvan Yılmaz'a yer vermesi bekleniyor. Erkin'in menajeri hafta içi yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurmuştu.

9İPLER KOPSA DA KADRODA
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İPLER KOPSA DA KADRODA

Tecrübeli savunmacıyla sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da iki takım arkadaşının corona testinin pozitif çıkmasının ardından kadro genişliği açısından takımdan koparılmadı ve kafileye dahil edildi.

10BEŞİKTAŞIN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11İ
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BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

11
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Ersin Destanoğlu

12
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Gökhan Gönül

13
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Domagoj Vida

14
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Victor Ruiz

15
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Rıdvan Yılmaz

16
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Atiba Hutchinson

17
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Mohamed Elneny

18
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Abdoulay Diaby

19
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Kevin-Prince Boateng

20
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Kevin N'Koudou

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Burak Yılmaz

22KONYASPORUN MUHTEMEL 11İ
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KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Konyaspor'un ise sahaya Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme, Jonsson, Shengelia, Amir, Milosevic, Ömer Ali ve Bajic 11'i ile çıkması bekleniyor.

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