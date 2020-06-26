Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi son dakika gelişmesi! Sergen Yalçın'dan flaş karar

ADEM LJAJIC VE UMUT NAYİR KADRODA YOK Beşiktaş'ın başarılı 10 numarası Adem Ljajic ve bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Umut Nayir, Konyaspor maç kafilesine dahil edilmedi. Ayıca sezonu kapatan Douglas da Konyaspor maçında olmayacak.