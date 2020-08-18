Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.. İşte yeni sezon formaları
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı. Taraftarların merakla beklediği yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı.. İşte Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalar
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Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk." ifadelerini kullandı.
"Bırakmam Seni" kampanyasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:
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"Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz.
Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."
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Futbolcular formaların tanıtımını yaptı
Konuşmaların ardından erkek futbol A takımı oyuncuları Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, kadın futbol takımı oyuncuları ve altyapı futbolcuları, yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Taraftara yönelik dijital imza kampanyasını ise Ahmet Nur Çebi, Enis Ulusoy, Hakan Atalay ve diğer siyah-beyazlı yöneticiler, platformdaki formaları imzalayarak başlattı.
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Çebi, gelecek sezonlardaki forma tasarımını ise taraftarların da içinde olacağı bir çalışmayla yapabileceklerini sözlerine ekledi.