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GeriFutbol Beşiktaş-Denizlispor maçında Sergen Yalçın'dan olay tepki! Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası tabletten izledi
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Futbol
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 20:19 | 

Beşiktaş-Denizlispor maçında Sergen Yalçın'dan olay tepki! Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası tabletten izledi

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor maçında Sergen Yalçın'ın hakem Cüneyt Çakır ile VAR'ın kararına tepkisi damga vurdu.

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Beşiktaş ile Denizlispor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında iptal edilen goller ve Sergen Yalçın'ın tepkisi dikkat çekti.

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Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında 3 gol olurken 2 gol de VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

3ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA DENİZLİSPOR
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ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA DENİZLİSPOR

Mücadelenin 29. dakikasında Nkoudou'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Tiago Lopes'in uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcu, kaleciden önce dokunarak skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır golü iptal etti. Ağlara giden top, gol değeri kazanmadı

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Karşılaşmanın 44. dakikasında ise bu kez Denizlispor'un Rodallega ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR uyarısının ardından Cüneyt Çakır'ın golü iptal etmesi üzerine yedek kulübesinde pozisyonu izledi.

6TABLETTEN İZLEDİ
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TABLETTEN İZLEDİ

Pozisyonu kenardan yardımcısı Murat Şahin ile birlikte tabletten izleyen Sergen Yalçın, incelemesinin ardından maçın 4. hakemine tepki gösterdi.

7EN GOLCÜ TAKIM BEŞİKTAŞ
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EN GOLCÜ TAKIM BEŞİKTAŞ

Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol atan Beşiktaş, aynı zamanda ligin toplamda (56) ve iç sahada (30) en golcü takımı konumunda.

8LARIN VE ABOUBAKAR İKİLİSİ
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LARIN VE ABOUBAKAR İKİLİSİ

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 56 golün %46'sı Cyle Larin (13) ve Vincent Aboubakar'dan (13) geldi.

9SERGEN YALÇINNDAN 3 DEĞİŞİKLİK
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SERGEN YALÇIN'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Domagoj Vida yeniden on birdeki yerine geçerken, Fabrice N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz yerini N'Sakala'ya bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın yerine ise Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisi sona eren Rachid Ghezzal, Denizlispor maçına yedek kulübesinde başladı.

104 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
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4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

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Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı. Yalçın'ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü.

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