Beşiktaş Çarşı'sında dikkat çeken görüntü!

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçında corona virüs önlemleri nedeniyle seyirci alınmadı ancak Büyük Beşiktaş Çarşı'sında toplanan kalabalık dikkat çekti.
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Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanmaya başlarken Beşiktaş'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflar: AA
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Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşılaştı.
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Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde maçlar seyircisiz oynanacağı için stada gidemeyen ve Büyük Beşiktaş Çarşı'sına gelen bir grup taraftar, takımlarını destekledi.
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SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Meydanda tezahüratlarda bulunan taraftarların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
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Ayrıca maç öncesi toplanan taraftarların bir kısmının maske kullanmaması da dikkat çekti.
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STAT ETRAFI İSE BOŞ KALDI
Beşiktaş Çarşısı'nda kalabalık dikkat çekerken Vodafone Park'ın etrafı ise sessizdi.
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Maç zamanlarında taraftarların içeride ve dışarıda takımlarını desteklediği stadın etrafının salgına karşı alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü.
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Küçük bir grup ise stadın etrafında gelip maçı izlemeye çalıştı.