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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 08:36,

Beşiktaş Çarşı'sında dikkat çeken görüntü!

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçında corona virüs önlemleri nedeniyle seyirci alınmadı ancak Büyük Beşiktaş Çarşı'sında toplanan kalabalık dikkat çekti.

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Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanmaya başlarken Beşiktaş'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflar: AA

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Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşılaştı.

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Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde maçlar seyircisiz oynanacağı için stada gidemeyen ve Büyük Beşiktaş Çarşı'sına gelen bir grup taraftar, takımlarını destekledi.

4SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
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SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Meydanda tezahüratlarda bulunan taraftarların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

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Ayrıca maç öncesi toplanan taraftarların bir kısmının maske kullanmaması da dikkat çekti.

6STAT ETRAFI İSE BOŞ KALDI
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STAT ETRAFI İSE BOŞ KALDI

Beşiktaş Çarşısı'nda kalabalık dikkat çekerken Vodafone Park'ın etrafı ise sessizdi.

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Maç zamanlarında taraftarların içeride ve dışarıda takımlarını desteklediği stadın etrafının salgına karşı alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü.

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Küçük bir grup ise stadın etrafında gelip maçı izlemeye çalıştı.

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