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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir PSG maçına damga vuran an! Neymar gözyaşlarını tutamadı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 22:54 | 

Son Dakika | Başakşehir PSG maçına damga vuran an! Neymar gözyaşlarını tutamadı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in PSG'yi konuk ettiği maçta Neymar'ın bu görüntüleri çok konuşuldu.

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Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa devi PSG'yi konuk etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

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Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi. Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi. Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

4- Mahmut Tekdemir kadroda yok
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- Mahmut Tekdemir kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı. Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu

5- Mehmet Topal 100. Avrupa maçında
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- Mehmet Topal 100. Avrupa maçında

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.

6- Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı
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- Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı

Medipol Başakşehir'in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı. Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.

7Neymar sakatlandı
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Neymar sakatlandı

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, maçın 23. dakikasında sakatlık geçirdi.

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Girdiği bir ikili mücadele sonrası yere ters bir şekilde basan Neymar'ı Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk tuttu.

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Neymar bacağına yapılan sargı sonrası bir süre maça devam etmeyi denedi. Ancak 3 dakika sonrasında değişiklik işaret etti.

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Neymar oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılması sonrası gözyaşlarını tutamadı.

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Brezilyalı futbolcu morali bozuk bir şekilde soyunma odasına gitti. Neymar'ın yerine Sarabia PSG'de oyuna dahil oldu.

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