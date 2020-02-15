Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 07:35,
Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından... 'Tuzağa düştü...'
Spor yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenildiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte haftanın açılış maçının perde arkası...
Uğur Meleke: Kolları kısacık gövdesi kocaman
Başakşehir Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını izlediyseniz, dünkü oyun sizi şaşırtmamıştır. Okan Buruk, bu sezon enteresan bir şekilde İstanbul’un 3 büyüğüne karşı hep pragmatik futbolu tercih ediyor. Topu rakibe bırakıyor, uygun fırsatı kolluyor. Galatasaray’ı böyle yenmişti, bire bir aynı oyunla Beşiktaş’ı da alt etti.
ÜÇ PASLA GOL ATTILAR
Başakşehirliler, bu sezon ligde topla yüzde 51,5 ortalamayla oynuyorlar. Bu alanda lider Sivas’ın da, ikinci Trabzon’un da önündeler. Ancak Fenerbahçe’ye karşı yüzde 39 ve 41, Galatasaray’a karşı %45, Beşiktaş’a karşı yüzde 40 ve 36’yla oynadılar topla. Yani İstanbul’un üç büyüğüne karşı plan net: Topu siz alın, yarım pozisyonlar sizin olsun. Sizin tamamlayamadığınız bir hücumda zaten biz o tek fırsatı yakalarsak, gole gideceğiz. Dün de aynen o biçimde, üç pasla gole gittiler zaten. Başakşehir’in topu rakibe bırakıp, o altın fırsatı kovaladığı bu maçlarda onlara yapacağınız en büyük iyilik temposuz oyun olur
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