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GeriFutbol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından... 'Tuzağa düştü...'
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Futbol
Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 07:35, /

Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından... 'Tuzağa düştü...'

Spor yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenildiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte haftanın açılış maçının perde arkası...

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1Uğur Meleke: Kolları kısacık gövdesi kocaman

Uğur Meleke: Kolları kısacık gövdesi kocaman

Başakşehir Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını izlediyseniz, dünkü oyun sizi şaşırtmamıştır. Okan Buruk, bu sezon enteresan bir şekilde İstanbul’un 3 büyüğüne karşı hep pragmatik futbolu tercih ediyor. Topu rakibe bırakıyor, uygun fırsatı kolluyor. Galatasaray’ı böyle yenmişti, bire bir aynı oyunla Beşiktaş’ı da alt etti.

2ÜÇ PASLA GOL ATTILAR

ÜÇ PASLA GOL ATTILAR

Başakşehirliler, bu sezon ligde topla yüzde 51,5 ortalamayla oynuyorlar. Bu alanda lider Sivas’ın da, ikinci Trabzon’un da önündeler. Ancak Fenerbahçe’ye karşı yüzde 39 ve 41, Galatasaray’a karşı %45, Beşiktaş’a karşı yüzde 40 ve 36’yla oynadılar topla. Yani İstanbul’un üç büyüğüne karşı plan net: Topu siz alın, yarım pozisyonlar sizin olsun. Sizin tamamlayamadığınız bir hücumda zaten biz o tek fırsatı yakalarsak, gole gideceğiz. Dün de aynen o biçimde, üç pasla gole gittiler zaten. Başakşehir’in topu rakibe bırakıp, o altın fırsatı kovaladığı bu maçlarda onlara yapacağınız en büyük iyilik temposuz oyun olur

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TEMPOSU YETERSİZDİ

Dün Beşiktaş özellikle ikinci yarıda birkaç fırsat yakaladı, kaleci Mert’i zaman zaman zorladı. Ancak maçın genelinde temposu yetersizdi, top yavaştı, atak sürekliliği ile rakibini boğduğu öyle 10-15 dakikalık bir sekans yakalanamadı. Sergen Yalçın kenara gelerek defalarca Elneny’yi uyardı, pas hızını artırmaları için. Oyunun yönünü daha çabuk çevirmeleri ve hücumu genişletmeleri için. Aslında lens’i sağ bekte kullanmasının altında da bu duygu vardı; Gökhan’ın olmadığı bir günde de hücumu genişletebilmek. Ancak Beşiktaş, kolları kısacık, bacakları upuzun; kafası küçücük, gövdesi kocaman bir canavar gibi. Bazı pozisyonlarda büyük yıldızları var, bazı pozisyonlardaysa ikinci lig oyuncuları. Bu dengesizlik, Sergen Yalçın’ın da hamle şansını kısıtlıyor zaten.

4DIABY VE NKOUDOUYU KİM ALDI

DIABY VE N'KOUDOU'YU KİM ALDI?

Beşiktaş ileri altılısının 4’ü yeni transfer (Elneny, Boateng, Diaby, Nkoudou). Ama umutlar eskilerde, Atiba ve Burak’ta. Onların da biri 37, biri 35 yaşında. Diaby-N’koudou’nun, özellikle de Diaby’nin üretim yapması için açık alan lazım ama Türkiye’de büyük takımların savunma arkasında bu alanı bulmaları imkânsız gibi. İnsan garipsiyor ister istemez bu iki transferi... Sonra aynı mantalitenin Abdullah Avcı’yı da getirdiğini hatırlıyor, garipsemekten vazgeçiyorsunuz

5GÜVEN YALÇINA NE OLDU

GÜVEN YALÇIN'A NE OLDU?

Dikkatli sporseverlerin gözünden kaçmamıştır: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başındaki ilk maçında (Rize’de) üçüncü değişiklik hakkını Umut’tan değil, Güven’den yana kullanmıştı. Önemsiz bir nüans gibi görünebilir ama orada benim hissettiğim şuydu: “Benim kafamdaki santrfor rotasyonunda iki numarada Güven var.

6KİM İKNA ETTİ

KİM İKNA ETTİ?

Ancak aynı Sergen Yalçın, Gaziantep ve Başakşehir önünde Güven’e dakika vermedi, her iki maçta da Umut’a uygun gördü o şansları. Umut’un çalışkanlığına, azmine büyük saygı duymakla birlikte, mayısa kadarki performanslarına baktığınızda Güven’in çok önde olduğunu, hatta A Milli Takım’a kadar tırmandığını biliyoruz. Sahi sonra ne oldu? Ne oldu da Güven Yalçın bu kadar geriledi? Göreve yeni başlayan ve ondan umutlu bir teknik adamı bile iki haftada nasıl yararsız olduğuna ikna etti?

7BOATENG İLE 90 DAKİKA ZOR

BOATENG İLE 90 DAKİKA ZOR

YAŞI 32... Esasında yeni çağ koşullarında 32, yaşlı standardına bile girmiyor. 37’lik Atiba’nın, 35’lik Burak’ın enerjileri gayet iyi. Ancak Boateng’in fiziksel seviyesi, şu an için yeterli gözükmüyor. Dün çok top kaybetti, özellikle İrfan.

8MAHMUTUN SARI KARTI

MAHMUT'UN SARI KARTI

Mahmut 28’de bir faul yaptı. 32’de bir tane daha. Ardından 34’te bir tane daha... 44’te bir tane daha yapınca herhalde artık Abdülkadir Bitigen’in bu faul stratejisine dur diyeceğini düşündüm. Hayır, o faulde de kart gelmedi. Mahmut, kendisine çalınan faule hakeme temas ederek itiraz ettiği için sarıyı gördü ancak. Burası Süper Lig...

9Güntekin Onay: Top ve oyun Beşiktaşın ama 3 puan Başakşehirin

Güntekin Onay: Top ve oyun Beşiktaş'ın ama 3 puan Başakşehir'in

Beşiktaş için zirve yarışında belirleyici bir maçtı. Sergen Yalçın’ın takımı kazanıp, “Ben de şampiyonlukta tüm rakiplerim kadar iddialıyım” mesajını verecek ve kalan 12 haftada taraftarına şampiyonluk hesapları yaptıracaktı.

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Keza Başakşehir de Beşiktaş’ı yenip puan olarak yarışta güçlü bir konuma ulaşacaktı. İşte böylesine önemli bir maça Beşiktaş daha fazla hücumu düşünen taraf olarak başladı. Özellikle sağ bekteki Lens tercihi riskli ancak ofansif oyunu hedefleyen bir teknik adamın radikal kararıydı.

11FİNAL PASLARI BAŞARISIZDI

FİNAL PASLARI BAŞARISIZDI

İlk yarıda oyunu kontrol eden ve daha fazla rakip yarı sahada oynayan Beşiktaş, final paslarında beceriden uzaktı. Başakşehir ise özellikle büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda dengeli ve rakibe saygı duyan bir planla sahada yer alma anlayışını dün de uyguladı.

12NEDEN HEP DIABY

NEDEN HEP DIABY?

Sezon başındaki Beşiktaş’a benzer bir görüntü vardı dün. Son 20 metreye kadar oyunu ele alan, topa sahip olan ancak final işlerinde yetersiz. Çok ilginç, Beşiktaş’ta Diaby 2 Kasım tarihinden beri hiç gol ve asist yapmadığı halde sürekli ilk 11’de oynamaya devam ediyor. Abdullah Avcı vazgeçmedi, Sergen Yalçın da ısrarla Diaby’i oynatıyor.

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Diaby de, hakkını yemeyelim(! )istikrarlı bir şekilde katkı vermeme konusunda kararlı. Siyah beyazlı ekipte sadece Elneny iyi futbol oynadı. Atiba çalışkandı. Boateng ise verimsizdi. Dün oyunu ve topu alan Beşiktaş, Başakşehir’in tuzağına düştü, lig yarışında büyük yara aldı. Skor odaklı ancak göze hoş gelmeyen bir futbol oynayan Başakşehir ise zirveye dev bir adım attı.

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