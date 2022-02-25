Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? Barcelona Galatasaray maçı tarihi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABden Putin ve Lavrova yeni yaptırımAB'den Putin ve Lavrov'a yeni yaptırım#Rusya
Ukrayna’da yaşayan Türkler anlatıyor Röportaj sırasında patlama oldu: Şimdi sığınağa girmemiz lazımUkrayna’da yaşayan Türkler anlatıyor! Röportaj sırasında patlama oldu: 'Şimdi sığınağa girmemiz lazım'#Rusya
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyorSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kiev'e girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor!#Ukrayna
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Basın toplantısına damga vuran anlar Lavrovdan CNN muhabirine sert tepkiBasın toplantısına damga vuran anlar! Lavrov'dan CNN muhabirine sert tepki#RUSYA
Gündemi sarsan analiz Kiev 96 saat içinde düşer, hükümet yetkilileri yurtdışına kaçarGündemi sarsan analiz! 'Kiev 96 saat içinde düşer, hükümet yetkilileri yurtdışına kaçar'#ABD
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Akılalmaz olay: Şaka faciayla bitti Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyorAkılalmaz olay: Şaka faciayla bitti! Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyor#Şaka
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
İddialar doğru çıktı: Ünlü oyuncunun anne ve babası aynı gece donarak ölmüşİddialar doğru çıktı: Ünlü oyuncunun anne ve babası aynı gece donarak ölmüş#Alicia Witt
Aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyorAslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor#Kanye West
HABERLERSpor Arena Haberleri

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? Barcelona Galatasaray maçı tarihi

#Barcelona Galatasaray#Barcelona Maçı#Galasataray Maçı

Barcelona Galatasaray maçı için araştırmalar hız kazandı. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray’ın rakibi kura çekiminin ardından belli oldu. Grubunu lider bitirdiği için play-off'u pas geçerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray, birbirinden zorlu takımlar arasından Barcelona ile eşleşti. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte?

1/3Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak Barcelona Galatasaray maçı tarihi

Barcelona Galatasaray maçının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Barcelona Galatasaray karşılaşması için araştırmalar hız kazandı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider bitirerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi kuranın ardından açıklandı. Barcelona ve Galatasaray maçı mart ayında yapılacak.

2/3BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lionel Messi'nin forma giydiği 16 yıllık dönemde Avrupa'da hiçbir Türk takımıyla eşleşmeyen Barcelona, Arjantinli yıldızın ayrıldığı ilk sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

3/3Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak Barcelona Galatasaray maçı tarihi

Kura sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde;

Rangers – Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Barcelona - Galatasaray

Real Betis - Frankfurt

Leipzig - Spartak Moskova

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona Galatasaray#Barcelona Maçı#Galasataray Maçı