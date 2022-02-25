Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? Barcelona Galatasaray maçı tarihi

Barcelona Galatasaray maçının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Barcelona Galatasaray karşılaşması için araştırmalar hız kazandı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider bitirerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi kuranın ardından açıklandı. Barcelona ve Galatasaray maçı mart ayında yapılacak.