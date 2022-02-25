Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? Barcelona Galatasaray maçı tarihi

Barcelona Galatasaray maçının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Barcelona Galatasaray karşılaşması için araştırmalar hız kazandı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider bitirerek direkt son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi kuranın ardından açıklandı. Barcelona ve Galatasaray maçı mart ayında yapılacak.
Lionel Messi'nin forma giydiği 16 yıllık dönemde Avrupa'da hiçbir Türk takımıyla eşleşmeyen Barcelona, Arjantinli yıldızın ayrıldığı ilk sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.
Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.
Kura sonrası oluşan eşleşmeler şu şekilde;
Rangers – Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Real Betis - Frankfurt
Leipzig - Spartak Moskova