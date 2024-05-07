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Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanlık Seçimi yaklaşırken gözler bu ihtimale çevrildi

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 16:00

Aziz Yıldırım aday olacak mı sorusu, son günlerde taraftarların gündeminden düşmüyor. Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıklamıştı. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/4Aziz Yıldırım aday olacak mı Fenerbahçe Başkanlık Seçimi yaklaşırken gözler bu ihtimale çevrildi

Fenerbahçe başkan adayı ile yeniden gündemde yer alıyor. Konyaspor karşısında alınan beraberlikle şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? İşte, o detaylar

2/4AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.

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3/418 MAYISTA BELLİ OLACAK

18 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs’ta olacak.

Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

4/4SADETTİN SARAN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

SADETTİN SARAN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yine Sadettin Saran'ın ciddi hazırlıklar yaptığı biliniyor...Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Saran, Adaylık sürecinde Ali Koç ile görüştüğünü dile getirirken, "Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuşmuştu.

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