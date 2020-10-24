Avrupa'nın konuştuğu çılgın transfer! 80 milyon euro...

'BEŞİKTAŞ'TA KAPTANDIM, İYİ BİR HAYATIM VARDI'' Beşiktaş'ta kaptandım. İki senelik kontratım, iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve beni buna Luis Campos ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması bana yetti.