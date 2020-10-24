Avrupa'nın konuştuğu çılgın transfer! 80 milyon euro...
Fransa'daki Milli gururlarımız, manşetleri süslemeyi devam ediyor. İşte Avrupa'nın konuştuğu transfer detayı...
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Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille, Fransa'da manşetlerden inmiyor. Gündemde yine Türk futbolcular var...
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Fransa'da Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, her hafta gösterdikleri performansla dikkat çekmeye devam ediyor.
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YUSUF YAZICI HAFTANIN OYUNCUSU
Fransa Ligi'nde liderliği elinde bulunduran Lille, son olarak Avrupa Ligi'nde de Sparta Prag'ı 4-1 yenerken hat-trick yapan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya damgasını vurmuştu.
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Fransız basını ise Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın yüksek formuna bir kez daha dikkat çekmiş durumda.
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PSG'NİN ARDINDAN EN İYİSİ
Fransa'nın Le Figaro gazetesi, Burak ve Yusuf'a sahip Lille hücum hattının, Neymar - Mbappe - Icardi gibi futbolcuları olan PSG'nin ardından en iyi ikinci hücum takımı olduğunun altını çizdi.
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Gazetede yer alan değerlendirmede Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya geniş yer verildi. Jonathan Bamba, Jonathan Ikone, Luiz Araujo, Burak Yılmaz, Jonathan David, Yusuf Yazıcı gibi hücum silahlarına sahip olan Lille için Fransız basınının değerlendirmesi şöyle...
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'BURAK YILMAZ YETENEĞİNİ FRANSA'YA GÖSTERDİ'
Loic Remy'nin ayrılışından sonra gelmesi sürprizdi. Ağır başlangıcının ardından patlama yaptı, son 3 maçtır gol atıyor. Savunmayı yıpratma yeteneğini Fransa'ya gösterdi.
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'KRAL HER ŞEYE SAHİP!'
Teknik olarak çok yetenekli bir futbolcu ve kafa toplarında çok etkili. Beşiktaş'tan bedavaya gelen 'Kral' bir forvet olarak her şeye sahip!
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'GERÇEK YUSUF BU'
Yusuf Yazıcı, Prag'da hat-trick yaparak Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Gerçek Yusuf Yazıcı'yı göstermeye başlıyor.
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'YENİ NİCOLAS PEPE'
Trabzonspor'dan yaklaşık 18 milyon euroya alınan Türk yıldız için kulübün yeni Nicolas Pepe'si olması bekleniyor.
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'DAHA ÇOK OYNAYACAK'
Çapraz bağlarının kopmasının ardından çok hırslı döndü. 3 golün ardından daha çok forma şansı bulacak.
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Nicolas Pepe, geçen sezon başında Lille'den Arsenal'e 80 milyon euro bonservis ücretiyle gidip kulüp transfer rekorunu kırmıştı.
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REKOR BEKLENTİSİ
Fransızlar, Yusuf Yazıcı'yı 'Yeni Pepe' olarak görürken birkaç yıl içinde yüksek bonservis ücretiyle satılmasını bekliyor.
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Öte yandan Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı ifadelerde bulundu. 35 yaşındaki golcü oyuncunun açıklamaları şu şekilde;
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'BEŞİKTAŞ'TA KAPTANDIM, İYİ BİR HAYATIM VARDI''
Beşiktaş'ta kaptandım. İki senelik kontratım, iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve beni buna Luis Campos ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması bana yetti.
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'ONLARLA AYNI SEVİYEDE DEĞİLİM AMA...'
Hayatım boyunca üst düzey oynadım. Şu anda da daha üst düzeyde oynuyorum. Şu an dünyadaki yıldızlara baktığımızda yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem ben onlarla aynı seviyede değilim. Benim yaşımdaki dünya yıldızları bana örnek oldu.