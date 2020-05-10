Avrupa'dan kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif: Görüşelim
Avrupa'dan kulüp satın almak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...
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CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu.
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Bu açıklama sonrası Acun Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edilmişti.
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Yayıncı kuruluşta da spor yorumculuğu yapan Raşit Altun, Twitter hesabından "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldı" mesajını paylaşmıştı.
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Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın Işıtan Gün ile 3 ay önce kulübü satın almak için görüştüğü ancak toplantıdan bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.
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Bu arada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya ülkemizden sürpriz bir öneri geldi.
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"GÖRÜŞELİM"
Liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karacabey Belediyespor, Acun Ilıcalı'ya şaşırtan bir teklif yaptı.
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Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya mesaj atarak "Sayın Ilıcalı, 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız.
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Avrupa'dan kulüp almayın. Görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin" çağrısında bulundu.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Karacabey Belediyespor'dan gelen bu çağrıya henüz yanıt vermedi.
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"BEN O LİSTEDE 9. SIRADAYDIM"
Acun Ilıcalı'nın 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yapan avukat Gönenç Gürkaynak, "Acun Ilıcalı, Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam" paylaşımında bulunmuştu.
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"BENCE DE ALAMAZSIN, ÇİRKİN ŞEYLER BUNLAR"
Bunun üzerine Acun Ilıcalı, "Bence de kulüp alamazsın. 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." cevabını vermişti.