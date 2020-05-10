Avrupa'dan kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif: Görüşelim

"BENCE DE ALAMAZSIN, ÇİRKİN ŞEYLER BUNLAR" Bunun üzerine Acun Ilıcalı, "Bence de kulüp alamazsın. 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." cevabını vermişti.