At yarışları ne zaman başlıyor?

"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."



At yarışlarının tekrar başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizde vereceğiz.