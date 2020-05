At yarışları ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi at yarışlarını da etkilemişti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana yapılamayan at yarışları, normalleşme yönünde adımların atılmasıyla birlikte gündem oldu. Son olarak Süper Lig'in başlama kararı ile de birlikte at yarışlarının yeniden düzenleneceği tarihler yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...