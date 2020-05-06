MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAt yarışları ne zaman başlıyor?
GeriSpor At yarışları ne zaman başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 15:43,

At yarışları ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı. TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla birlikte gözler at yarışlarına çevrildi. TJK'nın at yarışı organizasyonlarını ne zaman başlatacağını merak eden yarışesverler, konuya dair ayrıntıları araştırıyor. Peki, at yarışları ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi at yarışlarını da etkilemişti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana yapılamayan at yarışları, normalleşme yönünde adımların atılmasıyla birlikte gündem oldu. Son olarak Süper Lig'in başlama kararı ile de birlikte at yarışlarının yeniden düzenleneceği tarihler yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

2
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan at yarışlarının yeniden ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Öte yandan at yarışlarının yeniden başlayabilmesi için hipodromlarda sıkı tedbirler alınıyor. Türkiye Jokey Kulübü, Mayıs ayında yarışlara hazır olacaklarını açıklamıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Yarışların yeniden başlaması yolunda çabalarını son dönemde sıklaştıran Türkiye Jokey Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ve TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın geçtiğimiz hafta başkent Ankara'ya giderek yarışlardan sorumlu makam olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yerinde önlemleriyle tüm Türkiye’nin güven ve takdirini kazanan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle görüşmüştü.

4KARAR VERİLECEK
Abone Olgoogle-news

KARAR VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı. Kovid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

5
Abone Olgoogle-news

"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."

At yarışlarının tekrar başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizde vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi