Arsenal'in İspanyol futbolcusu Hector Bellerin'den corona virüs (koronavirüs) modası

Kıyafet tercihleri ile dikkat çeken Arsenal'in futbolcusu Hector Bellerin, bu kez karantina altında paylaşımda bulundu.İspanyol futbolcu, 'Karantina bahçesi' dediği kıyafet kombinasyonunu paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti.Bellerin'in bu paylaşımı kısa süre içinde 210 bin beğeni aldı.Genç futbolcu, futbolculuğu kadar 'moda ikonu' olarak da tanınıyor. Bellerin'in 10.694 TL değerindeki ceketi de dikkat çekmişti.Yıldız isim, ünlü moda şirketlerinin de sponsorluğunu almış durumda...Sık sık Instagram hesabından kıyafetlerini paylaşan Bellerin, futbolculuğu kadar moda dünyasında da dikkat çekiyor.Bellerin, sosyal medyadan kendisine yönelik yapılan 'kıyafetlerin çok homofobik' sözlerine ise 'Eğer modadan anlamıyorsan zavallı bir insansın' diye cevap vermişti.Liverpool'un eski futbolcusu, şimdinin televizyon yorumcusu Jamie Carragher ise Bellerin'in modayı değil artık futbolu düşünmesi gerektiğin konusunda eleştirilerde bulunmuştu.