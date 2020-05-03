MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArda Turan'dan olay Galatasaray yorumu! 'Artık yeter...'
GeriFutbol Arda Turan'dan olay Galatasaray yorumu! 'Artık yeter...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 08:14,

Arda Turan'dan olay Galatasaray yorumu! 'Artık yeter...'

Arda Turan, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son olarak Başakşehir forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Arda Turan'ın ismi bir dönem eski takımı Galatasaray ile anılmıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Arda Turan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda hem Galatasaray hem de kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arda'nın açıklamaları şu şekilde;

3BENİ ELEŞTİRENLERİN ÇOĞU 10 YAŞINDAYDI
Abone Olgoogle-news

'BENİ ELEŞTİRENLERİN ÇOĞU 10 YAŞINDAYDI'

Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler. Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar.

4O ARDAYA NE OLDU
Abone Olgoogle-news

'O ARDA'YA NE OLDU?'

Hata yaptığın zaman da dostunun yanında olmak, ona doğruyu gösterebilmek. Hata yaptı, hadi bırakıp gidelim. O Arda'ya ne oldu? Arda'ya bir şey olmadı ki. Magazin ve spor muhabirleriyle otururum. Her gün iftardan sonra en çok başımın ağrıdığı saatlerde birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Belki bu yayını uzakta görev yapıp izleyenler mutlu oluyordur diye yapıyorum.

5BUGÜN HANGİ ÇOCUK BUNU YAPIYOR
Abone Olgoogle-news

'BUGÜN HANGİ ÇOCUK BUNU YAPIYOR?'

Daha ortaokuldayım. Sabah 6'da kalkıyorum. Biraz ders çalışıp okula gidiyordum. 1.30'a antrenmana gidiyordum. Oradan da sabah 5 akşam 18.00. Bugün hangi 13 yaşındaki bir çocuk böyle yapıyor. Bazen metroya gelirken, bekliyordum. Ya kaçak binecektim ya da köfte yiyecektim. Hayatta her şeyi çalışarak kazandım. Paylaşmak, attırmak daha güzel.

6GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUM
Abone Olgoogle-news

'GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUM'

Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum. Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler.

7
Abone Olgoogle-news

Gazetecilerin de kendini geliştirmesi lazım. Yorum yaparken daha dikkatli olmalılar. Şimdi milli oyuncumuz bir Avrupa takımında 18'e girerken kadroda diye haberler yapılıyor. Ben Neymar'ın yedeğiyken "Arda'ya şok yine yedek kaldı" haberleri çıkıyordu. Algı çok önemli.

8G.SARAY KONUŞMAK İSTEMİYORUM
Abone Olgoogle-news

'G.SARAY KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Galatasaray konusunda artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Galatasaray konusu ile ilgili ne oluyorsa olsun hayırlısı olsun hiç önemli değil. Her sohbette Galatasaray'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için konuşuyorum.

9ÇOK SEVİYORUM, ÇOK İSTERİM AMA...
Abone Olgoogle-news

'ÇOK SEVİYORUM, ÇOK İSTERİM AMA...'

Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabii ki Galatasaray'da oynamak çok isterim ama benim bir yere yamanma gibi bir isteğim yok. Ben 3 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ben Galatasaray sorularına saygımdan cevap veriyorum.

10
Abone Olgoogle-news

50 yaşındaki bir Galatasaraylı ile 20 yaşındaki bir Galatasaraylı çok farklı görüyor beni. Ali Sami Yen'i değil Aslantepe'yi görenler.

11
Abone Olgoogle-news

İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Beşiktaş taraftarları arasında arkadaşlarım vardı sürekli onlarla atışıyorduk. Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim.

12
Abone Olgoogle-news

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de acil şifalar diliyorum. Allah dermansız dert vermesin. Seveceksin. Hep seveceksin. Ben tutkulu adamım.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi