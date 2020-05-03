Arda Turan'dan olay Galatasaray yorumu! 'Artık yeter...'

Son olarak Başakşehir forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Arda Turan'ın ismi bir dönem eski takımı Galatasaray ile anılmıştı.
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Arda Turan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda hem Galatasaray hem de kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arda'nın açıklamaları şu şekilde;
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'BENİ ELEŞTİRENLERİN ÇOĞU 10 YAŞINDAYDI'
Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler. Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar.
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'O ARDA'YA NE OLDU?'
Hata yaptığın zaman da dostunun yanında olmak, ona doğruyu gösterebilmek. Hata yaptı, hadi bırakıp gidelim. O Arda'ya ne oldu? Arda'ya bir şey olmadı ki. Magazin ve spor muhabirleriyle otururum. Her gün iftardan sonra en çok başımın ağrıdığı saatlerde birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Belki bu yayını uzakta görev yapıp izleyenler mutlu oluyordur diye yapıyorum.
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'BUGÜN HANGİ ÇOCUK BUNU YAPIYOR?'
Daha ortaokuldayım. Sabah 6'da kalkıyorum. Biraz ders çalışıp okula gidiyordum. 1.30'a antrenmana gidiyordum. Oradan da sabah 5 akşam 18.00. Bugün hangi 13 yaşındaki bir çocuk böyle yapıyor. Bazen metroya gelirken, bekliyordum. Ya kaçak binecektim ya da köfte yiyecektim. Hayatta her şeyi çalışarak kazandım. Paylaşmak, attırmak daha güzel.
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'GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUM'
Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum. Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler.
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Gazetecilerin de kendini geliştirmesi lazım. Yorum yaparken daha dikkatli olmalılar. Şimdi milli oyuncumuz bir Avrupa takımında 18'e girerken kadroda diye haberler yapılıyor. Ben Neymar'ın yedeğiyken "Arda'ya şok yine yedek kaldı" haberleri çıkıyordu. Algı çok önemli.
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'G.SARAY KONUŞMAK İSTEMİYORUM'
Galatasaray konusunda artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Galatasaray konusu ile ilgili ne oluyorsa olsun hayırlısı olsun hiç önemli değil. Her sohbette Galatasaray'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için konuşuyorum.
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'ÇOK SEVİYORUM, ÇOK İSTERİM AMA...'
Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabii ki Galatasaray'da oynamak çok isterim ama benim bir yere yamanma gibi bir isteğim yok. Ben 3 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ben Galatasaray sorularına saygımdan cevap veriyorum.
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50 yaşındaki bir Galatasaraylı ile 20 yaşındaki bir Galatasaraylı çok farklı görüyor beni. Ali Sami Yen'i değil Aslantepe'yi görenler.
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İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Beşiktaş taraftarları arasında arkadaşlarım vardı sürekli onlarla atışıyorduk. Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim.
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Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de acil şifalar diliyorum. Allah dermansız dert vermesin. Seveceksin. Hep seveceksin. Ben tutkulu adamım.