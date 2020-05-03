Arda Turan'dan olay Galatasaray yorumu! 'Artık yeter...'

'O ARDA'YA NE OLDU?' Hata yaptığın zaman da dostunun yanında olmak, ona doğruyu gösterebilmek. Hata yaptı, hadi bırakıp gidelim. O Arda'ya ne oldu? Arda'ya bir şey olmadı ki. Magazin ve spor muhabirleriyle otururum. Her gün iftardan sonra en çok başımın ağrıdığı saatlerde birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Belki bu yayını uzakta görev yapıp izleyenler mutlu oluyordur diye yapıyorum.