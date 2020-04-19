Arda Turan'dan Galatasaray ve kariyer hedefi açıklaması! Futbolu bıraktıktan sonra...
Bonservisi Katalan devi Barcelona'da bulunan, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve adı Galatasaray'la anılan başarılı futbolcu Arda Turan, önemli açıklamalar yaptı.
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Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak henüz transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, gelecek kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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G.SARAY'A TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU
Sözleşmesi Barcelona'da bulunan ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Play Spor'a konuştu. Öte yandan Turan, kariyeri ile ilgili gelen eleştirilere de flaş bir yanıt verdi.
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"YABANCI TEKNİK ADAMLARI 1 YIL İÇİN GETİRMEYİN"
Yabancı teknik direktörlerin Türkiye'de başarılı olamamasıyla ilgili Turan, "Bazen Fatih Terim makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım.Avrupa'ya gidince işte o makası anlıyorsun. Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara 6 ay, 1 yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar." dedi.
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"SADECE TAKTİK ZEKAYA BAKIYORLAR"
Yabancı teknik adamlara zaman verilmesi gerektiğini belirten Arda, "Fatih Terim'in verdiği etkiyi bu sürede vermezler. Yabancı teknik adamlar buraya geldiğinde duygusal zekayı, burasının dinamiklerini bilmiyorlar. Sadece taktik zekaya bakıyorlar. Bunlar için onlara burada zaman vermek lazım" diye konuştu.
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"TEKNİK DİREKTÖRLÜK HEDEFİM VAR"
Kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör olmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem. Ben sahanın içini konuşurum, iki gün sonra teşekkür edip yollarlar" dedi.
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"ÇAĞIRIRLARSA GİDERİM"
İsminin sıkça Galatasaray ile anılmasıyla ilgili ise 33 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir" şeklinde konuştu.
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Kariyeri hakkında gelen eleştirilere ise Arda şu yanıtları verdi:
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AVRUPA'DA 11 KUPA
"Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller."
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"MESSİ VE RONALDO'YA KARŞI ŞAMPİYON OLDUK"
"Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti.'diyenler bile vardı. 20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya gösterelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz."
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"HALI SAHADAN BARCELONA'YA"
"Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya"
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Son olarak Türkiye'de Başakşehir forması giyen Arda, 39 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı.