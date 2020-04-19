Arda Turan'dan Galatasaray ve kariyer hedefi açıklaması! Futbolu bıraktıktan sonra...

"MESSİ VE RONALDO'YA KARŞI ŞAMPİYON OLDUK" "Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti.'diyenler bile vardı. 20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya gösterelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz."