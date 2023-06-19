Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli maça damga vuran Arda Güler'in kariyer hayatı ve biyografisi!

Arda Güler, Galler Türkiye milli maçı ile gösterdiği başarılı performansın ardından gündeme gelen isim oldu. 18 yaşında olan Güler yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 20 Şubat 2019’da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Fenerbahçe'ye transfer olan Güler, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Peki, Arda Güler kimdir? İşte, ayrıntılar.