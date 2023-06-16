Arda Güler gidiyor mu? O tweet gündemi sarstı!

SERBEST KALMA MADDESİ DURUYOR
PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, Stuttgart’ın radarında olan Arda’nın Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağının önümüzdeki hafta netleşmesi beklenirken, 10 gün önce menajerinin yetkisini sonlandırması, 17,5 milyon Euro olan serbest kalma maddesini kaldırtmaması gideceği yönünde mesaj olarak algılandı.
Kamuoyu ise Arda konusunda ikiye bölündü. Gitmesini doğru bulanlar Avrupa’da daha hızlı gelişip zirveye tırmanacağını savunuyor. Diğer grup ise gelişimini tamamlaması için 1 yıl daha kalması gerektiğini ifade ediyor.