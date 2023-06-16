Arda Güler gidiyor mu? O tweet gündemi sarstı!

HENÜZ NET BİR DURUM YOK AMA...

Fenerbahçe yönetim kanadı gün boyu sessizliğini korurken başkan Ali Koç’un Arda Güler ve ailesiyle genç futbolcunun milli takım kampından dönüşünde görüşüp 1 yıl daha takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi.



Durum şimdilik belirsiz olsa da geçtiğimiz günlerde yönetici Selahattin Baki’nin genç oyuncuyla ilgili olarak yaptığı “Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir” açıklama da ayrılık ihtimallerini güçlendirmişti.