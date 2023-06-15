Arda Güler Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Arda Güler hangi takıma gitti, transfer oldu mu? Annesinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

“GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ AMA TALİPLERİ VAR”

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın durumu hakkında konuşan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.