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Arda Güler Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Arda Güler hangi takıma gitti, transfer oldu mu? Annesinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Arda Güler Transfer#Arda Güler Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 10:49

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun gözde ismi Arda Güler transfer haberi iddiaları milyonlarca futbolseverde merak uyandırdı. Henüz 18 yaşında olan ve “Yerli Messi” olarak adlandırılan Arda Güler’in annesinin sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı. Arda Güler Fenerbahçe’den gitti mi? sorusu da sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncunun annesi Serap Güler, gece saat 00:57'de "Her Seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet attı. Arda'nın annesi, tweetinin sonuna ağlayan bir emoji bıraktı. Peki, Arda Güler transfer mi oldu, hangi takıma gitti? İşte detaylar…

1/4Arda Güler Fenerbahçe’den ayrıldı mı Arda Güler hangi takıma gitti, transfer oldu mu Annesinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Arda Güler transfer haberi iddiaları sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan birisi oldu. Arda Güler Fenerbahçe’den ayrıldı mı? sorusu milyonlarca sarı lacivertli taraftar tarafından merak edilmeye başlandı. Arda Güler’in annesi Serap Güler, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Güler’in paylaşımı kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından görüntülendi. İşte o paylaşım…

2/4ARDA GÜLER FENERBAHÇE’DEN AYRILDI MI

ARDA GÜLER FENERBAHÇE’DEN AYRILDI MI?

Arda Güler’in Fenerbahçe’den ayrıldığı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Fenerbahçe’nin ve Türkiye’nin genç ve en yetenekli oyuncularından Arda Güler birçok kulübün radarına girdi. Bu sezon 35 maçta forma giyen genç yıldız, 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Avrupa kulüplerinin de genç yıldızla yakından ilgilendiği biliniyor. Şu ana kadar Fenerbahçe camiasından ya da başka bir kulüpten Arda Güler’in transfer olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

3/4ANNESİNİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

ANNESİNİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Arda Güler'in Annesi Serap Güler, geç saatte sürpriz bir paylaşım yaptı. Serap Güler, gece saat 00:57'de "Her Seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet attı. Arda'nın annesi, tweetinin sonuna ağlayan bir emoji bıraktı. Serap Güler'in tweeti, geç saate rağmen 30 dakikada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Tweet, binlerce etkileşim de aldı. Sarı lacivertli traftarlar Arda Güler'in gitmemesi için "#BiziBırakmaArdaGüler" etiketiyle çalışma başlattı. Bu etiketle şimdiden 150 bin tweet atıldı.

4/4“GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ AMA TALİPLERİ VAR”

“GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ AMA TALİPLERİ VAR”

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın durumu hakkında konuşan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

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