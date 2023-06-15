Arda Güler Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Arda Güler hangi takıma gitti, transfer oldu mu? Annesinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

ANNESİNİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Arda Güler'in Annesi Serap Güler, geç saatte sürpriz bir paylaşım yaptı. Serap Güler, gece saat 00:57'de "Her Seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet attı. Arda'nın annesi, tweetinin sonuna ağlayan bir emoji bıraktı. Serap Güler'in tweeti, geç saate rağmen 30 dakikada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Tweet, binlerce etkileşim de aldı. Sarı lacivertli traftarlar Arda Güler'in gitmemesi için "#BiziBırakmaArdaGüler" etiketiyle çalışma başlattı. Bu etiketle şimdiden 150 bin tweet atıldı.