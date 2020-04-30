ONDAN HOÅžLANDIM AMA... Barbara Meoni aÅŸk dedikodularÄ± iÃ§in "Andrea ile birbirimizi 20 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yoruz. O, Ã§ok etkileyici ve oldukÃ§a yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±. Ondan Ã§ok hoÅŸlandÄ±m. Ama ne yazÄ±k ki duygusal bir iliÅŸki olmadÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.