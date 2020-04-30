Juventus ve Avrupa KulÃ¼pler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Andrea Agnelli, uÄŸruna eÅŸinden boÅŸandÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk aÅŸkÄ± Deniz AkalÄ±n'a Covid-19 kalkanÄ± oluÅŸturdu.
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Onlarca ÅŸirkete sahip olan ve 100 milyar dolarlÄ±k serveti bulunan Ä°talyan iÅŸadamÄ±, TÃ¼rk sevgilisini iki kÄ±zÄ±yla beraber Levanto bÃ¶lgesindeki dillere destan villasÄ±nda karantinaya aldÄ±.
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TORÄ°NO'DAKÄ° MALÄ°KANEYE RAÄžMEN...
Ä°talyan iÅŸadamÄ±, iki kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Deniz AkalÄ±nâ€™Ä± Levanto bÃ¶lgesinde bulunan ve denizin kÄ±yÄ±sÄ±nda herkesten uzakta olan aile yadigarÄ± malikanesine yerleÅŸtirdi.Â
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Deniz AkalÄ±n, kÄ±zlarÄ± Livia Selin ve Vera Nil ile denizin kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bu gÃ¶zlerden uzak evde karantinadaâ€¦Â
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Deniz AkalÄ±n ile iki kÄ±zÄ±, Agnelli Ailesi'ne ait Ä°talya'nÄ±n Liguria bÃ¶lgesindeki tarihi evde herkesten izole gÃ¼nler geÃ§iriyor.
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Ä°TALYAN BASINI: SAÄžLIK EKÄ°BÄ° HAZIR BEKLÄ°YOR
Ä°talyan basÄ±nÄ±na gÃ¶re; deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda ve herkesten uzaktaki evde Deniz AkalÄ±n ile iki kÄ±zÄ± iÃ§in yardÄ±mcÄ± personelin yanÄ± sÄ±ra bir de saÄŸlÄ±k ekibi hazÄ±r bekliyor.
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Andrea Agnelli'nin eski eÅŸi Emma Winter'dan olan iki Ã§ocuÄŸu da Forte Dei Marmi'deki aile evlerinde karantinada.Â
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Takvim'in haberine gÃ¶re; Andrea Agnelli ise tÃ¼m ailesini ÅŸehre uzak yerlerde karantinaya alÄ±rken kendisi ise iÅŸleri nedeniyle Torino'da kaldÄ±.
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DEÄžERÄ° 140 MÄ°LYON DOLAR
Cristiano Ronaldo'yu Juventus kadrosuna katarak dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Andrea Agnelli'nin Torino'daki 22 odalÄ± ve 18 banyolu 150 yÄ±llÄ±k malikanesinin deÄŸeri ise 140 milyon dolar.
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Ã‡APKINLIK Ä°DDÄ°ALARI
TÃ¼rk sevgilisi Deniz AkalÄ±n'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla manÅŸetlerden dÃ¼ÅŸmeyen, tatil aylarÄ±nda Bodrum'u tercih eden Juventus BaÅŸkanÄ± Andrea Agnelli, Ã§apkÄ±nlÄ±k iddialarÄ±yla da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti..
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BASINA YANSIDI
Ä°talyan yÃ¶netici, Barbara Meoni nam-Ä± diÄŸer Lady Tabata'nÄ±n sahibi olduÄŸu gece kulÃ¼bÃ¼nde eski modelle sabaha dek eÄŸlenmiÅŸ ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
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ONDAN HOÅžLANDIM AMA...
Barbara Meoni aÅŸk dedikodularÄ± iÃ§in "Andrea ile birbirimizi 20 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yoruz. O, Ã§ok etkileyici ve oldukÃ§a yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±. Ondan Ã§ok hoÅŸlandÄ±m. Ama ne yazÄ±k ki duygusal bir iliÅŸki olmadÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.