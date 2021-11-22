Alsancak Stadı ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi

EN SON MAÇ 2014'TE

Alsancak Stadı en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. Bu son karşılaşmayı ise 9 bin 256 biletli seyirci takip etti.



Stat, 2014-2015 sezonu başında İzmir Spor Güvenlik Kurulu tarafından uzmanların, can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine kapatıldı.



Yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Ancak bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde birtakım değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.



