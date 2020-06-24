Alper Ulusoy maç sonunda patladı! "Siz kendi kalecinize bakın..."

TERİM TERİM TEPKİ GÖSTERDİ Fatih Terim ise "En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı ben bilmiyorum. Enteresan! Top kalecimizin elinde… Kenan ona doğru gidiyor. Onu tedirgin ediyor. Sonra 6 saniye kuralı çalınıyor. Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor. Dünyada artık çalınmıyor. Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede?" demişti.