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GeriFutbol Alper Ulusoy maç sonunda patladı! "Siz kendi kalecinize bakın..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:40,

Alper Ulusoy maç sonunda patladı! "Siz kendi kalecinize bakın..."

Gaziantep FK - Galatasaray maçının hakemi Alper Ulusoy ile sarı kırmızılı ekibin teknik heyeti arasında yaşanan tartışma ilk kez ortaya çıktı. Mücadele sonrasında koridorlar karşılaştılar ve...

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1TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
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TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray - Gaziantep FK maçı Süper Lig tarihine geçecek anlara sahne oldu. Sarı kırmızılı ekibin genç kalecisi Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi tartışmalara yol açtı.

26 SANİYE KURALI NEDİR
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6 SANİYE KURALI NEDİR?

Futbol oyun kurallarına göre, "Eğer bir kaleci topu 6 saniyeden daha fazla bir süre elinde tutarsa, hakem bu hareketi vakit geçirme olarak değerlendirmeli ve endirekt serbest vuruşa karar vermelidir." maddesi kitapta yer alıyor.

31998 YILINDA HAYATA GEÇİRİLDİ
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1998 YILINDA HAYATA GEÇİRİLDİ

6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorunda. Aksi halde endirekt serbest vuruş kararı verilir.

4SELÇUK İNAN UYARDI AMA...
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SELÇUK İNAN UYARDI AMA...

Galatasaray aleyhine verilen endirekt vuruşta Selçuk İnan, Okan Kocuk'u uyardı ve topu oyuna sokması yönünde işaretler yaptı. Tecrübeli oyuncu, genç kalecinin topu eline almasının ardından meşin yuvarlağı Onyekuru ile Jimmy Durmaz'ı işaret ederek topu o bölgeye atmasını istedi.

5BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
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BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ancak Okan Kocuk ağır davrandı ve pozisyonun devamında maçına hakem Alper Ulusoy, düdüğünü çalarak Gaziantep FK lehine endirekt vuruş verdi. Kararın ardından Selçuk İnan'ın yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

6MAÇ 3-3 SONA ERDİ
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MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Bu dakikalarda 3-2 önde olan Galatasaray, kullanılan bu endirekt vuruşun ardından Antep ekibinin kazandığı penaltı ile 3-3 berabere kaldı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

7TOPU ELİNDE NE KADAR TUTTU
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TOPU ELİNDE NE KADAR TUTTU?

Galatasaray adına pahalıya patlayan bu ihlalin ardından Okan Kocuk'un topu elinde kaç saniye tuttuğu merak konusu oldu. Yayıncı kuruluş ve TRT'nin ölçümüne göre; Okan Kocuk'un topu tam 18 saniye boyunca elinde tutarak 6 saniye kuralını ihlal ettiği belirlendi.

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BABASI LASTİK YAKTI

Mücadele sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Okan Kocuk'un babası Özkan Kocuk, Alper Ulusoy'un kararlarına tepki gösterdiler. Özcan Kocuk, karşılaşmanın hakemine tepki göstermek amacıyla lastik yaktı.

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TERİM TERİM TEPKİ GÖSTERDİ

Fatih Terim ise "En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı ben bilmiyorum. Enteresan! Top kalecimizin elinde… Kenan ona doğru gidiyor. Onu tedirgin ediyor. Sonra 6 saniye kuralı çalınıyor. Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor. Dünyada artık çalınmıyor. Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede?" demişti.

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KORİDORDA NE KONUŞULDU?

Galatasaray cephesinin tepkilerinin ardından bu kez Alper Ulusoy'un söz konusu pozisyona dair açıklamaları ortaya çıktı.

11ALPER ULUSOY SİNİRLENDİ
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ALPER ULUSOY SİNİRLENDİ

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; mücadelenin sona ermesinin ardından soyunma odası koridorlarında hakem Alper Ulusoy ve Galatasaray teknik heyeti karşılaştı.

12RAKİP KALECİYİ ÖRNEK GÖSTERDİLER
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RAKİP KALECİYİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Koridorda yaşanan diyalogda Galatasaray teknik heyeti, aynı kuralın rakip kaleci için uygulanmadığını ifade ederek tepki gösterdi.

13SİZ KENDİ KALECİNİZE BAKIN
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"SİZ KENDİ KALECİNİZE BAKIN"

Alper Ulusoy ise Galatasaray teknik heyetine, "Bana neden itiraz ediyorsunuz? Siz kalecinize bakın, ona konuşun" sözleriyle karşılık verdi.

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