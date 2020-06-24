Alper Ulusoy maç sonunda patladı! "Siz kendi kalecinize bakın..."
Gaziantep FK - Galatasaray maçının hakemi Alper Ulusoy ile sarı kırmızılı ekibin teknik heyeti arasında yaşanan tartışma ilk kez ortaya çıktı. Mücadele sonrasında koridorlar karşılaştılar ve...
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Galatasaray - Gaziantep FK maçı Süper Lig tarihine geçecek anlara sahne oldu. Sarı kırmızılı ekibin genç kalecisi Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi tartışmalara yol açtı.
1998 YILINDA HAYATA GEÇİRİLDİ
6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorunda. Aksi halde endirekt serbest vuruş kararı verilir.
SELÇUK İNAN UYARDI AMA...
Galatasaray aleyhine verilen endirekt vuruşta Selçuk İnan, Okan Kocuk'u uyardı ve topu oyuna sokması yönünde işaretler yaptı. Tecrübeli oyuncu, genç kalecinin topu eline almasının ardından meşin yuvarlağı Onyekuru ile Jimmy Durmaz'ı işaret ederek topu o bölgeye atmasını istedi.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Ancak Okan Kocuk ağır davrandı ve pozisyonun devamında maçına hakem Alper Ulusoy, düdüğünü çalarak Gaziantep FK lehine endirekt vuruş verdi. Kararın ardından Selçuk İnan'ın yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.
TOPU ELİNDE NE KADAR TUTTU?
Galatasaray adına pahalıya patlayan bu ihlalin ardından Okan Kocuk'un topu elinde kaç saniye tuttuğu merak konusu oldu. Yayıncı kuruluş ve TRT'nin ölçümüne göre; Okan Kocuk'un topu tam 18 saniye boyunca elinde tutarak 6 saniye kuralını ihlal ettiği belirlendi.
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