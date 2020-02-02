Alexander Sörloth'un başarısının sırrı! Lena Selnes...

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir zafer elde etti.Trabzon'da oynanan mücadelede takımının ilk golü atan Alexander Sörloth, hem galibiyetin mimarı oldu hem de 19 maçta 16 gole ulaşarak krallık yarışında farkı açtı.Süper Lig'in en forma golcüleri arasında gösterilen Norveçli golcünün başarısının sırlarından biri özel hayatında gizli.Alexander Sörloth, kız arkadaşı Lena Selnes ile 2015 yılından bu yana örnek bir birliktelik yaşıyor.Fenerbahçe maçını stadyumdan takip eden Selnes, sevgilisine desteğini bir an olsun eksik etmedi.Özellikle maçtan sonra yaptığı galibiyet paylaşımı, bordo mavili taraftarlara oldukça sempatik geldi ve gönülleri fethetti.İşte Lena Selles'in Fenerbahçe maçından sonra yaptığı pizzalı galibiyet paylaşımı.Lena Selnes, geçtiğimiz aylarda ülkesinde özel bir röportaj vermiş ve Norveçli oyuncunun gelişimine değinmişti.Lena Selnes'in verdiği çok özel röportajdaki açıklamaları şu şekilde:Sörloth her zaman işine odaklanan ve iyi olup olmadığına bakmaksızın her zaman büyük hedefler belirleyen birisi.Faroe Adaları ile oynadığı maçta 2 gol attı. Maçtan sonra onunla konuştuğumda bana şunu dedi, 2 gol attım ama 3 gol atmalıydım.Babam onlara karşı 2 gol attı. Bu, Sörloth'un zihin yapısını yeterince açıklıyor. Her zaman daha iyi olmak için çalışıyor.Her şey çok iyi gidiyor. Her zaman pozitif gidiyor. Başarılı olduğu zaman bu beni daha çok mutlu ediyor.Antrenman sonra geldiğinde hep bana gülümser. Maçtan ya da antrenmandan geldikten sonra onun ruh halini hemen anlayabiliyorum.2015'ten beri Sörloth ile birlikteyim. Bodo Glimt, Danimarka, İngiltere ve Belçika şimdi de Türkiye'de.Ben onu her zaman dört gözle bekleyen biriyim ve her macerasında yanında oldum. Sörloth da şu anda Trabzon'da çok mutlu.Tam bir fitness bağımlısı olan Lena Selnes, sosyal medyada oldukça mütevazı bir profile sahip.Yaklaşık 14 bin takipçisi bulunan Lena Selnes, sade ancak şık ve güzel paylaşımlarıyla taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip. Peki kimdir Lena Selnes?Trondheim'de doğan Lena Selnes 28 Şubat'ta dünyaya geldi. Sortland VGS okulundan mezun oldu ve Trabzon'da olmadığı zamanlar Trondhim'de yaşıyor.