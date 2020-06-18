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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 21:56,

Alanyaspor'da Efecan Karaca ile Cisse arasında gerilim! Erol Bulut...

Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında gerilim yaşandı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor ile karşılaşan Alanyaspor'da Papiss Cisse ile Efecan Karaca arasında sinirler gerildi.

2MAÇ BAŞI GERİLİM
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MAÇ BAŞI GERİLİM

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşırken mücadelenin 13. dakikasında gerilim yaşandı.

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Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Efecan Karaca, boşta olan Cisse yerine şut çekti ve Senegalli golcünün sinirlenmesine sebep oldu.

4EROL BULUT DEVREYE GİRDİ
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EROL BULUT DEVREYE GİRDİ

Cisse ile Efecan arasında itişme yaşanırken teknik direktör Erol Bulut devreye girerek oyuncuları sakin olması yönünde uyardı.

52 DAKİKA SONRA GOL
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2 DAKİKA SONRA GOL

Efecan Karaca, yalnızca 2 dakika sonra takımı öne geçiren golü atan Papiss Cisse'yi kutlamak için yanına gitmedi.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bir kez daha devreye girerek oyuncularını sakinleştirdi ve tartışmayı tatlıya bağladı.

7100. MAÇINA ÇIKTI
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100. MAÇINA ÇIKTI

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı. Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.

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Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

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