Alanyaspor'da Efecan Karaca ile Cisse arasında gerilim! Erol Bulut...
Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında gerilim yaşandı.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor ile karşılaşan Alanyaspor'da Papiss Cisse ile Efecan Karaca arasında sinirler gerildi.
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MAÇ BAŞI GERİLİM
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşırken mücadelenin 13. dakikasında gerilim yaşandı.
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Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Efecan Karaca, boşta olan Cisse yerine şut çekti ve Senegalli golcünün sinirlenmesine sebep oldu.
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EROL BULUT DEVREYE GİRDİ
Cisse ile Efecan arasında itişme yaşanırken teknik direktör Erol Bulut devreye girerek oyuncuları sakin olması yönünde uyardı.
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2 DAKİKA SONRA GOL
Efecan Karaca, yalnızca 2 dakika sonra takımı öne geçiren golü atan Papiss Cisse'yi kutlamak için yanına gitmedi.
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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bir kez daha devreye girerek oyuncularını sakinleştirdi ve tartışmayı tatlıya bağladı.
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100. MAÇINA ÇIKTI
Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı. Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.
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Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.