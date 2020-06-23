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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 07:52,

Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası yaşananlar! 90+5'te...

Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sona eren Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

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Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından protokol tribünü karıştı.

2GERGİNLİK
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GERGİNLİK

İki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

3BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE
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BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.

4ABARTILI SEVİNÇ SUÇLAMASI
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ABARTILI SEVİNÇ SUÇLAMASI

Trabzonspor cephesi, Alanyasporlu idarecilerin, 90+5'te gelen beraberlik golünün ardından abartılı sevinç yaşayıp sözlü tacizlerde bulunduğunu iddia etti.

5BU NASIL MİSAFİRPERVERLİK
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BU NASIL MİSAFİRPERVERLİK

Buna büyük tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahaya girerken "Attıkları gol sonrası küfürler ettiler. Bu nasıl misafirperverlik. Böyle konuşamazsınız" dedi.

6O ANLAR...
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O ANLAR...

Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

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İki takımın teknik heyeti de daha sonra tarafları sakinleştirdi

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