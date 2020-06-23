Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası yaşananlar! 90+5'te...

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından protokol tribünü karıştı.İki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.Trabzonspor cephesi, Alanyasporlu idarecilerin, 90+5'te gelen beraberlik golünün ardından abartılı sevinç yaşayıp sözlü tacizlerde bulunduğunu iddia etti.Buna büyük tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahaya girerken Attıkları gol sonrası küfürler ettiler. Bu nasıl misafirperverlik. Böyle konuşamazsınız dedi.Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.İki takımın teknik heyeti de daha sonra tarafları sakinleştirdi